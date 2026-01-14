CANLI SKOR ANA SAYFA
Senegal-Mısır MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Senegal-Mısır MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası yarı final maçında Senegal ile Mısır karşı karşıya gelecek. Fas'ta düzenlenen turnuvada hata yapmak istemeyen takımlar, final biletini almak için kozlarını paylaşacak. Turu geçen takım Nijerya-Fas maçı sonucunu beklerken, heyecan dolu karşılaşmada hangi ekibin kazanacağı merak ediliyor. Öte yandan futbolseverler, "Senegal-Mısır maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Senegal-Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 16:09
Senegal-Mısır MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Senegal-Mısır maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Afrika Uluslar Kupası'nda yarı final heyecanı, Senegal ile Mısır arasındaki kritik mücadeleyle zirveye çıkıyor. Fas'ta oynanan turnuvada finale bir adım uzaklıkta olan iki güçlü ekip, hata payının olmadığı bu karşılaşmada sahaya tüm kozlarını koyacak. Kazanan taraf, finalde Nijerya-Fas maçının galibini bekleyecek. Futbolseverler ise nefes kesecek bu randevunun oynanacağı tarih, saat ve yayın bilgilerini merakla araştırıyor. Peki, Senegal-Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SENEGAL-MISIR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde oynanacak Senegal-Mısır maçı 14 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.

SENEGAL-MISIR MAÇI HANGİ KANALDA?

Grand Stade de Tanger'de oynanacak Senegal-Mısır maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SENEGAL-MISIR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Senegal: Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; Diarra, I.Gueye, P.Gueye; Ndiaye, Jackson, Mane

Mısır: El Shenawy; Hany, Ibrahim, Rabia, Fatouh; Attia, Fathi, Adel; Salah, Marmoush, Trezeguet

