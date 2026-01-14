Senegal-Mısır MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Senegal-Mısır maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Afrika Uluslar Kupası'nda yarı final heyecanı, Senegal ile Mısır arasındaki kritik mücadeleyle zirveye çıkıyor. Fas'ta oynanan turnuvada finale bir adım uzaklıkta olan iki güçlü ekip, hata payının olmadığı bu karşılaşmada sahaya tüm kozlarını koyacak. Kazanan taraf, finalde Nijerya-Fas maçının galibini bekleyecek. Futbolseverler ise nefes kesecek bu randevunun oynanacağı tarih, saat ve yayın bilgilerini merakla araştırıyor. Peki, Senegal-Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SENEGAL-MISIR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde oynanacak Senegal-Mısır maçı 14 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.

SENEGAL-MISIR MAÇI HANGİ KANALDA?

Grand Stade de Tanger'de oynanacak Senegal-Mısır maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SENEGAL-MISIR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Senegal: Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; Diarra, I.Gueye, P.Gueye; Ndiaye, Jackson, Mane

Mısır: El Shenawy; Hany, Ibrahim, Rabia, Fatouh; Attia, Fathi, Adel; Salah, Marmoush, Trezeguet