CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Tümosan Konyaspor - ikas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tümosan Konyaspor - ikas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tümosan Konyaspor-ikas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Konyaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Taraftarlar mücadeleyi canlı maç anlatımı ile takip etmek isterken, maçın yayın bilgileri de merak ediliyor.
Konyaspor – Eyüpspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karşılaşmanın başlama saati ve yayıncı bilgileri, maç günü netlik kazanıyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 09:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tümosan Konyaspor - ikas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tümosan Konyaspor - ikas Eyüpspor maçı canlı takip et

Tümosan Konyaspor – ikas Eyüpspor maçı saat kaçta? Süper Lig'de haftanın merak edilen mücadelelerinden biri futbolseverlerle buluşuyor. Maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? ve canlı anlatım nereden takip edilir? soruları da en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve dakika dakika gelişmeleri, maç saatine doğru futbol gündeminin merkezinde olacak. Peki, Tümosan Konyaspor - ikas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte cevabı...

TÜMOSAN KONYASPOR - İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Tümosan Konyaspor, 19 Ocak 2026'da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

TÜMOSAN KONYASPOR - İKAS EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

KONYASPOR-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tümosan Konyaspor-İkas Eyüpspor maçı beIN SPORTS 1 kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor muhtemel ilk 11'i: Ertaş, Andzouana, Yazgili, Demirbağ, Haubert, Jo, Bardhi, Taşçı, Bjorlo, Muleka, Nayir

Eyüpspor muhtemel ilk 11: Felipe, Ulvan, Yalçın, Ortakaya, Meras, Stepanenko, Raux-Yao, Legowski, Radu, Pintor, Bozok

KONYASPOR KUPADA MORAL BULDU

Konyaspor, Türkiye Kupası B Grubu'ndaki ikinci maçında Bodrum İlçe Stadyumu'nda 2. Lig temsilcisi Bodrum FK'yı 2-1 mağlup ederek grupta iki maçta iki galibiyete ulaştı. Anadolu temsilcisi, bu sonuçla kupada yoluna kayıpsız devam etti.

23 Aralık'ta Antalyaspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından, Bodrum FK deplasmanında da kazanan yeşil-beyazlılar, Morten Bjorlo ve Sander Svendsen'in golleriyle üç puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi ekibin golü ise Ege Bilsel'den geldi.

ATAN: "KUPADAKİ PERFORMANS LİGE YANSIYACAK"

Teknik Direktör Çağdaş Atan, hafta içinde kupada sergilenen performansın Süper Lig'de beklenen çıkışı başlatmasını umut ediyor. Konyaspor, ligde sekiz maçtır galibiyet alamıyor; bu süreçte dört mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı.

Son lig maçında Kayserispor karşısında Umut Nayir'in 63. dakikadaki golüyle öne geçen Konyaspor, uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve önemli bir fırsatı kaçırdı.

KONYASPOR LİGDE KRİTİK BÖLGEDE

Süper Lig'de geride kalan 17 haftada yalnızca dört galibiyet alabilen Konyaspor, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik sonucunda 17 puan topladı. Yeşil-beyazlı ekip, haftaya küme düşme hattının yalnızca iki puan üzerinde, 13. sırada giriyor.

EYÜPSPOR DA KUPADA KAZANDI

Rakip ikas Eyüpspor da yeni yıla kupa galibiyetiyle başladı. İstanbul temsilcisi, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 1. Lig ekibi Iğdır FK'yı 2-1 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Türkiye Kupası'nda B Grubu'nun açılış maçında Samsunspor'a 2-1 kaybeden Eyüpspor, Iğdır FK karşısında mağlubiyete yaklaşsa da Umut Bozok'un golleriyle geri döndü. Özder Özcan'ın 26. dakikadaki golüyle geriye düşen Eyüpspor, Bozok'un ilk yarının son anları ve 86. dakikada attığı gollerle galibiyete uzandı.

EYÜPSPOR İÇİN LİG ALARM VERİYOR

Teknik Direktör Orhan Ak yönetimindeki Eyüpspor, kupadaki bu galibiyeti lig performansına taşımayı hedefliyor. Ancak İstanbul ekibi, ligde son sekiz maçın yedisini kazanamadı ve düşme hattına oldukça yaklaştı.

Eyüpspor, sezonun son lig maçında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olarak 2025 yılını kapattı. Bu sonuç, takımın sezon içindeki 10. lig yenilgisi oldu.

EYÜPSPOR KÜME DÜŞME HATTINDA

Süper Lig'de oynadığı 17 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Eyüpspor, 13 puanla 17. sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi, son sıradaki Fatih Karagümruk'un yalnızca 4 puan önünde bulunuyor ve ligde kalma mücadelesi veriyor.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'da orta saha için transfer zirvesi! İlk aday...
Türk Telekom Reklam
DİĞER
Süper Lig’de biten transferler! Manchester United'dan Türkiye'ye
İstanbul’da kar ve fırtına etkisini artırıyor: Tipi uyarısı! Yağış hangi ilçelerde kuvvetlenecek?
Genç golcüden Kartal'a kötü haber!
Szymanski Fransa yolcusu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de forvete sürpriz isim! F.Bahçe'de forvete sürpriz isim! 09:43
G.Saray'da orta saha için transfer zirvesi! İlk aday... G.Saray'da orta saha için transfer zirvesi! İlk aday... 09:41
İstanbulspor-Keçiörengücü maçı detayları İstanbulspor-Keçiörengücü maçı detayları 09:34
Iğdır FK-Sakaryaspor maçı detayları Iğdır FK-Sakaryaspor maçı detayları 09:19
Tümosan Konyaspor - ikas Eyüpspor maçı Tümosan Konyaspor - ikas Eyüpspor maçı 09:05
"Kocaeli'de Fırtına kopardı" "Kocaeli'de Fırtına kopardı" 09:00
Daha Eski
Oosterwolde'nin pozisyonu kırmızı kart mı? Ahmet Çakar yorumladı Oosterwolde'nin pozisyonu kırmızı kart mı? Ahmet Çakar yorumladı 08:53
"Tam bir avcı gibi" "Tam bir avcı gibi" 08:33
Jefferson Lerma kimdir, kaç yaşında ve nereli? Jefferson Lerma kimdir, kaç yaşında ve nereli? 01:33
Nefes kesen finalde Senegal şampiyon oldu! Nefes kesen finalde Senegal şampiyon oldu! 01:09
Afrika Kupası finalinde ortalık karıştı! Senegal'den büyük tepki Afrika Kupası finalinde ortalık karıştı! Senegal'den büyük tepki 01:09
F.Bahçe'den Alanya’da nefes kesen geri dönüş! F.Bahçe'den Alanya’da nefes kesen geri dönüş! 01:09