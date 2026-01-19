CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Oosterwolde'nin pozisyonu kırmızı kart mı? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

Oosterwolde'nin pozisyonu kırmızı kart mı? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler iki kez geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanarak zirveye bir adım daha yaklaştı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar mücadelenin ardından tartışmalara neden olan Jayden Oosterwolde'nin pozisyonunu yorumladı. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 08:54
Oosterwolde'nin pozisyonu kırmızı kart mı? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

"Ölüp ölüp dirilmek herhalde dün geceki maç için en iyi tarif olur. Fenerbahçe, kazanmayı asla hak edecek bir oyun ortaya koymadı ."

Oosterwolde'nin pozisyonu kırmızı kart mı? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

Hatta ilk yarıya baktığımızda süper bir Alanya, skandal bir Fenerbahçe vardı. Üstelik ilk yarının son saniyesinde direkten dönen top gol olsa Alanya 3-1 içeri girecekti.

Oosterwolde'nin pozisyonu kırmızı kart mı? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

Belki de maçın kırılma anı bu toptu. Aslında Alanyaspor maça Hadergjonaj'ın attığı mükemmel golle adeta galip başladı. Fenerbahçe tel tel dökülüyordu ki Talisca ile beraberliği buldu.

Oosterwolde'nin pozisyonu kırmızı kart mı? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

Aslında Musaba kötü orta yaptı, top Alanyalı oyuncunun sırtından yön değiştirdi. Talisca kaleciden önce dokunup beraberliği sağladı.

Oosterwolde'nin pozisyonu kırmızı kart mı? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

Fenerbahçe toparlanır diyorduk ama toparlanamadı. Duran bir toptan amatör takımların yapmayacağı bir markaj hatasıyla kafa golünü yiyip mağlup duruma düştüler. İkinci yarı Alanya korktu.

Oosterwolde'nin pozisyonu kırmızı kart mı? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

Hücum etmeyi hiç düşünmedi ve işte o dakikalarda iyi de oynasa kötü de oynasa kalite ortaya çıktı.

Oosterwolde'nin pozisyonu kırmızı kart mı? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

Bakın kalite diyorum, oyun organizasyonu demiyorum. Önce Musaba kaleciden dönen topu tamamlayıp beraberliği getirdi ardından da belki de ligin kaderini değiştirecek gol geldi.

Oosterwolde'nin pozisyonu kırmızı kart mı? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

O ana kadar Asensio denen oyuncu etkili deği l ama Talisca'nın önüne öyle bir top attı ki ve Talisca da kendine yakışır şekilde vurdu Fenerbahçe üç puanı kurtarıverdi. Bazen lig yarışında kötü oynarken de kazanmayı bilmek lazım. Tıpkı dün gece Fenerbahçe'nin yaptığı gibi.

Oosterwolde'nin pozisyonu kırmızı kart mı? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

Hakem Türkmen'i beğendim. Bir 2 faul hatası dışında iyi maç yönetti. Oosterwolde'ye kırmızı kart tartışmaları oldu.

Oosterwolde'nin pozisyonu kırmızı kart mı? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

Her ne kadar bir darbe varsa bile Alanyasporlu oyuncu darbeyi alınca düşmüyor, bir iki adım atınca kendini yere bırakıyor ve bariz gol şansından Oosterwolde'yi attırmaya çalışıyor. Hakemin devam kararı doğru.

"Tam bir avcı gibi"
