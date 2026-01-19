Oosterwolde'nin pozisyonu kırmızı kart mı? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

O ana kadar Asensio denen oyuncu etkili deği l ama Talisca'nın önüne öyle bir top attı ki ve Talisca da kendine yakışır şekilde vurdu Fenerbahçe üç puanı kurtarıverdi. Bazen lig yarışında kötü oynarken de kazanmayı bilmek lazım. Tıpkı dün gece Fenerbahçe'nin yaptığı gibi.