Haberler Futbol Fas'ta dramatik final! Youssef En-Nesyri hüngür hüngür ağladı

Fas'ta dramatik final! Youssef En-Nesyri hüngür hüngür ağladı

Ev sahibi Fas, Rabat'taki dev finalde Senegal'e uzatmalarda 1-0 mağlup oldu. Kupayı elinden kaçıran Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri'nin gözyaşlarına hakim olamadı. İşte detaylar...

19 Ocak 2026 Pazartesi 10:28
35. Afrika Uluslar Kupası finali, futbolseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Rabat'taki 69 bin 500 kapasiteli Prens Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanan dev mücadelede Senegal, uzatma dakikalarında bulduğu golle Fas'ı 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Finalde ev sahibi olmanın avantajını sahaya yansıtmak isteyen Fas, tribün desteğine rağmen aradığı golü bulamadı. Uzatmalarda gelen Senegal golü, stadyumda büyük bir sessizlik yaratırken kupaya uzanan taraf Batı Afrika temsilcisi oldu.

Karşılaşmanın ardından Youssef En-Nesyri için gecenin en acı anları yaşandı. Fenerbahçe forması giyen Faslı golcü, kendi ülkesinde kupa kaldırma hayalinin suya düşmesiyle saha kenarında gözyaşlarına hâkim olamadı. En-Nesyri'nin üzgün görüntüleri kısa sürede dünya basınında geniş yer buldu.

