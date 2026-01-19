Fas'ta dramatik final! Youssef En-Nesyri hüngür hüngür ağladı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Finalde ev sahibi olmanın avantajını sahaya yansıtmak isteyen Fas, tribün desteğine rağmen aradığı golü bulamadı. Uzatmalarda gelen Senegal golü, stadyumda büyük bir sessizlik yaratırken kupaya uzanan taraf Batı Afrika temsilcisi oldu.
Karşılaşmanın ardından Youssef En-Nesyri için gecenin en acı anları yaşandı. Fenerbahçe forması giyen Faslı golcü, kendi ülkesinde kupa kaldırma hayalinin suya düşmesiyle saha kenarında gözyaşlarına hâkim olamadı. En-Nesyri'nin üzgün görüntüleri kısa sürede dünya basınında geniş yer buldu.
