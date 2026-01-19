Fas'ta dramatik final! Youssef En-Nesyri hüngür hüngür ağladı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

35. Afrika Uluslar Kupası finali, futbolseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Rabat'taki 69 bin 500 kapasiteli Prens Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanan dev mücadelede Senegal, uzatma dakikalarında bulduğu golle Fas'ı 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.