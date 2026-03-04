CANLI SKOR ANA SAYFA
Manchester City şampiyonluk yarışında yara aldı!

Manchester City şampiyonluk yarışında yara aldı!

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında şampiyonluk yarışını sürdüren Manchester City, ligde kalma mücadelesi veren Nottingham Forest ile sahasında 2-2 berabere kaldı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 00:59
Manchester City şampiyonluk yarışında yara aldı!

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında şampiyonluk yarışını sürdüren Manchester City, ligde kalma mücadelesi veren Nottingham Forest ile sahasında 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmada perdeyi ev sahibi ekip açtı. Manchester City, 31. dakikada Antoine Semenyo'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı avantajlı tamamladı.

İkinci yarıda oyuna denge geldi. Nottingham Forest, 56. dakikada Morgan Gibbs-White'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Ancak Manchester City'nin yanıtı gecikmedi; 62. dakikada Rodri ağları havalandırarak takımını yeniden öne taşıdı: 2-1.

Konuk ekip mücadeleyi bırakmadı. 76. dakikada Elliott Anderson'un kaydettiği golle Nottingham Forest skoru 2-2'ye getirdi ve maç bu sonuçla tamamlandı.

Aynı akşam Arsenal'in kazanmasının ardından puan kaybı yaşayan Manchester City, 60 puana ulaştı ancak bir maçı eksik olmasına rağmen liderin 7 puan gerisine düştü. Nottingham Forest ise puanını 28'e yükseltti.

Gelecek hafta Manchester City deplasmanda West Ham United ile karşılaşacak. Nottingham Forest ise sahasında Fulham'ı konuk edecek.

