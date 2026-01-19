Iğdır FK-Sakaryaspor maçını takip et

Iğdır FK-Sakaryaspor maçı hangi kanalda? TFF 1. Lig fikstüründe yer alan bu önemli karşılaşma öncesinde sporseverler, maçın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Iğdır FK-Sakaryaspor karşılaşmasına dair tüm detaylar, maç saatine doğru netleşirken; mücadeleyi takip etmek isteyenler için canlı yayın bilgileri büyük önem taşıyor. Peki, Iğdır FK-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

IĞDIR FK - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Iğdır FK – Sakaryaspor maçı, TFF 1. Lig kapsamında 19 Ocak 2026 günü saat 14:30 (TSİ) tarihinde oynanacak.

IĞDIR FK - SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT SPOR kanalında canlı yayınlanacak.

IĞDIR FK-SAKARYASPOR MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN