Afrika Kupası finalinde ortalık karıştı! Senegal'den büyük tepki

35. Afrika Uluslar Kupası finalinde ev sahibi Fas ile Senegal karşı karşıya geldi. Fas lehine 90+8. dakikada penaltı vermesi üzerine Senegalli oyuncular sahayı terk etti. Tribünlerde büyük gerginlik yaşandı.
İŞTE TARTIŞMALARA NEDEN OLAN PENALTI POZİSYONU
90+7 | 𝐏𝐄𝐍𝐀𝐋𝐓𝐘 🇲🇦VAR confirms. 🥅 Penalty for Morocco!#TotalEnergiesAFCON2025 #UBCAFCON2025 pic.twitter.com/3nKfsX81Dx— UBC UGANDA (@ubctvuganda) January 18, 2026
SENEGAL SAHAYA DÖNDÜ, FAS PENALTIYI KAÇIRDI
Uzun bir bekleyişin ardından Senegal takımı sahaya geri dönmeye ikna edildi. 90+24. dakikada Brahim Diaz'ın kullandığı panenka penaltısı kaleci Edouard Mendy'de kaldı.
İŞTE DIAZ'IN PENALTISI
90+ 13 | 🇲🇦𝐒𝐀𝐕𝐄 Panenka stopped! Brahim Díaz fails to beat the keeper#TotalEnergiesAFCON2025 #UBCAFCON2025 pic.twitter.com/bpBkmbKSyg— UBC UGANDA (@ubctvuganda) January 18, 2026
SENEGAL UZATMALARDA ÖNE GEÇTİ
90+3 | 🇸🇳𝐆𝐎𝐀𝐋Gueye fires Senegal into the game#TotalEnergiesAFCON2025 #UBCAFCON2025 pic.twitter.com/JxBXbH3arP— UBC UGANDA (@ubctvuganda) January 18, 2026