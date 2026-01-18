CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Afrika Kupası finalinde ortalık karıştı! Senegal'den büyük tepki

Afrika Kupası finalinde ortalık karıştı! Senegal'den büyük tepki

Afrika Uluslar Kupası finalinde ev sahibi Fas ile Senegal karşı karşıya geldi. Fas'a verilen penaltının ardından önce Senegalli oyuncular sahayı terk etti. Ardından bekleyişin ardından futbolcular sahaya geri dönmeye ikna edildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 00:19 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 00:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Afrika Kupası finalinde ortalık karıştı! Senegal'den büyük tepki

35. Afrika Uluslar Kupası finalinde ev sahibi Fas ile Senegal karşı karşıya geldi. Fas lehine 90+8. dakikada penaltı vermesi üzerine Senegalli oyuncular sahayı terk etti. Tribünlerde büyük gerginlik yaşandı.

İŞTE TARTIŞMALARA NEDEN OLAN PENALTI POZİSYONU

SENEGAL SAHAYA DÖNDÜ, FAS PENALTIYI KAÇIRDI

Uzun bir bekleyişin ardından Senegal takımı sahaya geri dönmeye ikna edildi. 90+24. dakikada Brahim Diaz'ın kullandığı panenka penaltısı kaleci Edouard Mendy'de kaldı.

İŞTE DIAZ'IN PENALTISI

SENEGAL UZATMALARDA ÖNE GEÇTİ

Tedesco’dan flaş Talisca mesajı!
Türk Telekom Reklam
DİĞER
Fenerbahçe’den Kante için yeni hamle! “Taraftarlar seni bekliyor”
Suriye ordusu SDG'yi süpürüyor! Deyrizor düştü harita değişti: Ateşkes imzalandı!
Szymanski Fransa yolcusu!
Tedesco: İlk yarı çok kötüydük!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Afrika Kupası finalinde ortalık karıştı! Senegal'den büyük tepki Afrika Kupası finalinde ortalık karıştı! Senegal'den büyük tepki 00:19
Van Persie'nin oğlu oyuna girdi, 2 gol attı! Van Persie'nin oğlu oyuna girdi, 2 gol attı! 23:59
Jerdy Schouten kimdir, kaç yaşında ve nereli? Jerdy Schouten kimdir, kaç yaşında ve nereli? 23:53
Tedesco’dan flaş Talisca mesajı! Tedesco’dan flaş Talisca mesajı! 23:43
F.Bahçe kafilesi İstanbul'a dönemedi! F.Bahçe kafilesi İstanbul'a dönemedi! 23:36
Jean-Philippe Mateta kimdir, kaç yaşında ve nereli? Jean-Philippe Mateta kimdir, kaç yaşında ve nereli? 22:52
Daha Eski
Tedesco: İlk yarı çok kötüydük! Tedesco: İlk yarı çok kötüydük! 22:35
G.Saray'a Noa Lang'da iyi haber! G.Saray'a Noa Lang'da iyi haber! 22:30
Tedesco F.Bahçe'de 61 yıl sonra ilki başardı! Tedesco F.Bahçe'de 61 yıl sonra ilki başardı! 22:28
Skriniar: Taktik değiştrikdik ve maçı kazandık! Skriniar: Taktik değiştrikdik ve maçı kazandık! 22:21
Talisca: Tek odağımız kendi işimiz! Talisca: Tek odağımız kendi işimiz! 22:16
Musaba: F.Bahçe'de oynamak herkese nasip olmaz! Musaba: F.Bahçe'de oynamak herkese nasip olmaz! 22:14