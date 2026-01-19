CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İstanbulspor-Keçiörengücü maçı saat kaçta, hangi kanalda? (TFF 1. Lig)

İstanbulspor-Keçiörengücü maçı saat kaçta, hangi kanalda? (TFF 1. Lig)

İstanbulspor-Keçiörengücü maçı hangi kanalda yayınlanacak? Trendyol 1. Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde İstanbulspor ile Keçiörengücü kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen sporseverler, maçın başlama saati, yayıncı kuruluşu ve şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 09:34
İstanbulspor-Keçiörengücü maçı saat kaçta, hangi kanalda? (TFF 1. Lig)

İstanbulspor-Keçiörengücü maçı canlı takip etmek için tıkla

Bugün İstanbulspor-Keçiörengücü maçı var mı? Trendyol 1. Lig fikstüründe yer alan bu karşılaşma için sporseverler, canlı yayın bilgilerini yakından takip ediyor. İstanbulspor Keçiörengücü maçı canlı izlenir mi? ve yayın hangi kanalda olacak? soruları öne çıkarken, müsabakaya dair saat ve yayın detayları maç saatine doğru netlik kazanıyor. Peki, İstanbulspor - Keçiörengücü maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

İSTANBULSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ GÜN?

İstanbulspor-Keçiörengücü maçı, 19 Ocak Pazartesi günü oynanacak.

İSTANBULSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA?

İstanbulspor-Keçiörengücü maçı, saat 17:00'de başlayacak.

İSTANBULSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İstanbulspor ve Keçiörengücü'nün, karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig maçı, İstanbul'da, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

İSTANBULSPOR VS KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor ile Keçiörengücü arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.

