Haberler Galatasaray Galatasaray'da transfer zirvesi orta çıktı! Orta saha için ilk aday...

Galatasaray'da transfer zirvesi orta çıktı! Orta saha için ilk aday...

Orta saha transferi için gün sayan Galatasaray yönetimi teknik heyetle birlikte acil durum zirvesi yaptı. Birçok yıldızla transfer görüşmelerini sürdüren Cimbom'da Okan Buruk'un Pape Gueye ismini ön planda tuttuğu öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 09:41
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye mağlup olan ardından ligin ikinci yarısının ilk haftasında Antep'e puan bırakan sarı kırmızılılarda transfer için düğmeye basıldı.

Galatasaray'ın Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalmasının ardından yönetimin bir acil durum zirvesi yaptığı öğrenildi.

Transfer görüşmeleri için gittiği İtalya'dan dönen Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukcu'nun da katıldığı zirvede teknik direktör Okan Buruk'un acil olarak transfer istediği ve gündemdeki isimlerin masaya yatırıldığı öğrenildi.

ÖNCELİK PAPE GUEYE

Orta saha transferi için listede yer alan Villarreal'in Senegalli ön liberosu Pape Gueye ve Club Brugge'da top koşturan Nijeryalı futbolcu Raphael Onyedika'nın kulüpleriyle görüşmelerini sürdüren yönetimin bu zirve sonrası kısa süre içinde aksiyon alması bekleniyor.

Teknik Direktör Okan Buruk'un özellikle 6 numara pozisyonu için kadrosunda görmek istediği isim Pape Gueye oldu.

SENEGAL'E ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ!

Sarı kırmızılıların gündemindeki Pape Gueye, Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas'a 94. dakikada gol atarak kupayı ülkesine getiren isim oldu.

Pape Gueye bu sezon Villarreal formasıyla 21 maçta görev aldı.

26 yaşındaki Senegalli yıldız 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.

Yıldız oyuncunun kulübüyle olan kontratı 2028 yılında sona erecek.

