Galatasaray'da transfer zirvesi orta çıktı! Orta saha için ilk aday...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye mağlup olan ardından ligin ikinci yarısının ilk haftasında Antep'e puan bırakan sarı kırmızılılarda transfer için düğmeye basıldı.

Galatasaray'ın Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalmasının ardından yönetimin bir acil durum zirvesi yaptığı öğrenildi.