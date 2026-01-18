CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'den Alanya'da nefes kesen geri dönüş!

Fenerbahçe’den Alanya’da nefes kesen geri dönüş!

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u mağlup etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 21:55 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 22:17
Fenerbahçe’den Alanya’da nefes kesen geri dönüş!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadelede kazanan, 3-2'lik skorla sarı-lacivertliler oldu.

Ev sahibi ekip, 3. dakikada Hadergjonaj'ın golüyle öne geçti. Fenerbahçe bu gole 9. dakikada Talisca ile yanıt verdi. Alanyaspor, 27. dakikada Makouta'nın kornerden gelen kafa vuruşuyla yeniden üstünlüğü ele aldı ve ilk yarı 2-1 tamamlandı.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü alan Fenerbahçe, 52. dakikada Musaba'nın golüyle skoru eşitledi. Maça damgasını vuran isim Talisca ise 78. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımını 3-2 öne geçiren golü kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 42'ye yükselterek lider Galatasaray ile arasındaki farkı 1'e indirdi. Alanyaspor ise 21 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Alanyaspor ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Hwang orta sahadah topu, sağ kanattan koşu yapan Hadergjonaj'a çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışında kaleyi çaprazdan gören noktada şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

9. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sağ kanattan topla ilerleyen Musaba'nın, ceza sahasına ortasnda Ümit Akdağ'a çarparak yön değiştiren topu Talisca, kafayla filelere gönderdi: 1-1.

23. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Rakip alanda Kerem Aktürkoğlu, faul sonrası topu ceza sahasına ortaladı. İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda üst direkten dönen topu Alanyaspor defansı uzaklaştırdı.

27. dakikada Alanyaspor bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Hadergjonaj'ın kornerinde ceza sahasında topa iyi yükselen Makouta, takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.

45+1. dakikada Akdeniz ekibinin sağ kanattan geliştirdiği atakta Efecan Karaca'nın ortasında topa Duarte gelişine sert vurdu. Meşin yuvarlak direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

52. dakikada sarı-lacivertli ekip, beraberlik golünü buldu. Talisca'nın sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen topu Musaba tamamladı: 2-2.

68. dakikada sol kanattan Duran'ın ceza sahasına ortasında Talisca'nın vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, topu kornere çeldi.

71. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan atağında Makouta, topu Efecan Karaca'ya çıkardı. Bu futbolcunun ortasında topu kontrol eden Duarte'nin şutunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı kontrol etti.

78. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Orta alanda topu kazanan Fred'in topla buluşturduğu Asensio, ara pasla meşin yuvarlağı Talisca'ya aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Talisca, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-3.

Karşılaşma konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

SON DAKİKA
