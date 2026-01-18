Anderson Talisca: Tek odağımız kendi işimiz!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusu Anderson Talisca açıklamalarda bulundu. İşte Talisca'nın açıklamaları...

"TAKIM OLARAK İYİ FORMDAYIZ"

"Çok mutluyum ama bu takım olarak iyi iş çıkarmamızın sonucu. Takım olarak iyi formdayız ve böyle olunca bireysel performanslara da yardımcı oluyor. Benim de, takımın da hedefi aynı."

"TEK ODAĞIMIZ KENDİ İŞİMİZ"

"Fark şu anda 1 puan. Tek odağımız kendi işimiz, kendi takımımız. Tek istediğimiz her maç üzerine koyarak daha iyi bir seviyeye çıkmak. Çok mutluyuz."