CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Alanyaspor Joao Pereira: İkinci yarı rakibin değişikliği ile ne yapacağımızı unuttuk

Joao Pereira: İkinci yarı rakibin değişikliği ile ne yapacağımızı unuttuk

Alanyaspor Teknik Direktör Joao Pereira, Fenerbahçe maçının ardından, "İkinci yarı rakibin değişikliği ile ne yapacağımızı unuttuk" dedi.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 23:48
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Joao Pereira: İkinci yarı rakibin değişikliği ile ne yapacağımızı unuttuk

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Joao Pereira açıklamalarda bulundu. Pereira "Karşımızda Süper Kupa'yı kazanarak gelen bir takım vardı. Ayrıca çok da iyi bir sezon geçiriyorlar. Türkiye'deki şu anda en iyi takımlardan biri şüphesiz, çok motiveler. Şampiyon olacaklarına inanıyorlar ve aşağı yukarı 15 yıldır tahmin ediyorum şampiyon olamıyorlar ve şu anda inanıyorlar. Dün Galatasaray'ın beraberliğiyle birlikte de daha fazla enerjiye sahipler" diye konuştu.

"İKİNCİ YARIDA RAKİP BİZDEN DAHA İYİ OYNADI"

İkinci yarıda rakibin yaptığı değişiklikler ve oyun anlayışı ile düzenlerini unuttuklarını belirten Pereira, "İkinci yarıda rakip bizden daha iyi oynadı. Bazı değişiklikler yaptılar baskı anlamında. Adam adama baskıda biz kendi düzenimizi unuttuk, ne yapacağımızı unuttuk. Ama tabii ki gelişiyoruz, büyürken hissettiğimiz ağrılar gibi bir örnek verebiliriz. Bu da öyle bir akşamdı. Gelecekte daha iyi olmamız ve gelişmemiz gerekiyor. Eğer maçı bitirebilen bir takım olabilseydik, bugün 3-1'i bulabilseydik şüphesiz rakibin işi çok daha zor olacaktı. Net bir iki pozisyon yakaladık aslında ama maçı bitiremedik" şeklinde konuştu.

"BEN BAHANELERE SIĞINAN BİR ADAM DEĞİLİM"

Pereira, ilk yarıda çok iyi iş çıkardıklarını belirterek, "Boş adamları buluyorduk topu üçüncü bölgeye taşıyorduk. Kombinasyonlar, paslar, bazı şanslar yakaladık. İzleyen herkesin de keyifli futbol gösterdiğimizi düşünüyorum. Ama ikinci yarı dediğim gibi bu düzeni birazcık kaybettik. Rakibin değişiklikleriyle birlikte rakip adam adama oynayınca daha az zamanımız oluyor. Daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor ve daha fazla ikili mücadele oluyor. Ayakta kalmanız, topu saklamanız gerekiyor. Bunları yapamayınca da maç bizim için bir hayli zorlaştı. Ben bahanelere sığınan bir adam değilim. Çok fazla oyuncumuz hastaydı. Bu hafta boyunca grip olanlar, ateşi yüksek olanlar, bu yüzden bazı oyuncularımız maçta eksikti. Bugün galibiyet için savaştılar, onlara tebrik ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar" ifadelerini kullandı.

Tedesco’dan flaş Talisca mesajı!
Türk Telekom Reklam
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Suriye ordusu SDG'yi süpürüyor! Deyrizor düştü harita değişti: Ateşkes imzalandı!
Tedesco: İlk yarı çok kötüydük!
Szymanski Fransa yolcusu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jean-Philippe Mateta kimdir, kaç yaşında ve nereli? Jean-Philippe Mateta kimdir, kaç yaşında ve nereli? 22:52
Tedesco: İlk yarı çok kötüydük! Tedesco: İlk yarı çok kötüydük! 22:35
G.Saray'a Noa Lang'da iyi haber! G.Saray'a Noa Lang'da iyi haber! 22:30
Tedesco F.Bahçe'de 61 yıl sonra ilki başardı! Tedesco F.Bahçe'de 61 yıl sonra ilki başardı! 22:28
Skriniar: Taktik değiştrikdik ve maçı kazandık! Skriniar: Taktik değiştrikdik ve maçı kazandık! 22:21
Talisca: Tek odağımız kendi işimiz! Talisca: Tek odağımız kendi işimiz! 22:16
Daha Eski
Musaba: F.Bahçe'de oynamak herkese nasip olmaz! Musaba: F.Bahçe'de oynamak herkese nasip olmaz! 22:14
Eczacıbaşı VakıfBank deplasmanında kazandı! Eczacıbaşı VakıfBank deplasmanında kazandı! 22:02
F.Bahçe zirveye bir adım daha yaklaştı! İşte güncel puan durumu F.Bahçe zirveye bir adım daha yaklaştı! İşte güncel puan durumu 21:57
F.Bahçe'den Alanya’da nefes kesen geri dönüş! F.Bahçe'den Alanya’da nefes kesen geri dönüş! 21:47
F.Bahçe'nin rakibi A. Villa evinde kaybetti! F.Bahçe'nin rakibi A. Villa evinde kaybetti! 21:35
Tedesco çok sinirlendi! Saha kenarında montunu fırlattı Tedesco çok sinirlendi! Saha kenarında montunu fırlattı 21:33