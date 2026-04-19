Spor yazarları Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray maçını değerlendirdi

Yunus'un rakibe önde yaptığı baskılar ve sürekli hareketli oluşu, G.Saray'a hücum zenginliği sağladı. Yunus, güzel oyununu bir gol ve bir asistle süsledi. Futbolda laubaliliğe yer yok. G.Saray'ın dikkatinin dağıldığı dakikalarda haftalardır gol bile atamayan G.Birliği, Niang ile ağları buldu. Bu golde kaleci Uğurcan'ın doğru yer almamasının büyük hatası vardı. Jakobs da hava topunu doğru yere uzaklaştıramayarak gole zemin hazırladı. Ancak G.Saray'ın Sane ile kazanılan golün benim anlayışıma göre iptal edilmesi VAR'la birlikte maçın hakeminin ortaklaşa uydurduğu bir ofsayttı. Çünkü orta Yunus'un bölgesine değil arkasına yapıldı. Sane de ofsaytta değildi.