Boluspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

1. Lig'de alt sıralarda kader randevusu! Ligde kalma mücadelesi veren Boluspor, sahasında zor günler geçiren Adana Demirspor ile kozlarını paylaşıyor. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak bu kritik karşılaşmada, her iki ekip de sahadan puanla ayrılarak moral tazelemek istiyor. Peki, Boluspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta? Zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maçın yayın ayrıntıları ve puan durumundaki son durum...

BOLUSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de bugün tüm maçların aynı anda başladığı kritik saat diliminde bu heyecan verici mücadele de yerini alacak. Karşılaşma saat 16:00'da başlayacak.

BOLUSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

1. Lig heyecanı, TRT Spor'da yayınlanacak.

PUAN DURUMUNDA SON DURUM

Ev sahibi Boluspor, topladığı 42 puanla 16. sırada yer alıyor. Küme düşme hattından tamamen uzaklaşmak isteyen Bolu ekibi, taraftarı önünde kazanarak derin bir nefes almayı hedefliyor. Konuk ekip Adana Demirspor, ligde oldukça zorlu bir dönemden geçiyor. -57 puanla 20. sırada (son sırada) yer alan Mavi Şimşekler, prestij mücadelesi vererek ligdeki zorlu sürecini puanla noktalamak istiyor. Alt sıraların kaderini belirleyecek olan bu 90 dakika, özellikle Boluspor'un ligdeki geleceği adına büyük önem taşıyor.

