Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Kaderini derbi belirleyecek! Fenerbahçe'de flaş gelişme

Kaderini derbi belirleyecek! Fenerbahçe'de flaş gelişme

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısında yaşadığı puan kaybının ardından önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde o ismin Galatasaray derbisinde çıkacak sonuca göre geleceğinin belli olacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 10:22
Kaderini derbi belirleyecek! Fenerbahçe'de flaş gelişme

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor.

Kaderini derbi belirleyecek! Fenerbahçe'de flaş gelişme

Sarı lacivertlilerde şampiyonluk yolunda yaşanan bu kritik kayıp adeta şok etkisi yarattı.

Kaderini derbi belirleyecek! Fenerbahçe'de flaş gelişme

Fenerbahçe'de özellikle teknik direktör Domenico Tedesco'nun geleceği de tartışma konusu haline geldi.

Kaderini derbi belirleyecek! Fenerbahçe'de flaş gelişme

Ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük karşısında alınan yenilginin şoku yeni yeni atlatılırken gelen Rizespor beraberliği, İtalyan çalıştırıcının kredisini önemli ölçüde tüketti.

Kaderini derbi belirleyecek! Fenerbahçe'de flaş gelişme

Kulüp içinde yapılan değerlendirmelerde, Tedesco ile yola devam edilip edilmeyeceği konusunda ciddi fikir ayrılıkları yaşanıyor.

Kaderini derbi belirleyecek! Fenerbahçe'de flaş gelişme

Sabah'ın haberine göre, yönetim kurulunun büyük bir bölümünün değişimden yana olduğu ifade ediliyor.

Kaderini derbi belirleyecek! Fenerbahçe'de flaş gelişme

Bunun yanı sıra Galatasaray derbisinin, Tedesco'nun Fenerbahçe kariyeri açısından belirleyici olacağı belirtiliyor.

Kaderini derbi belirleyecek! Fenerbahçe'de flaş gelişme

Olası puan kaybında İtalyan hocanın, Fenerbahçe serüveni noktalanacak.

Kaderini derbi belirleyecek! Fenerbahçe'de flaş gelişme

ŞU ANA KADAR LİGDE DERBİ KAYBETMEDİ!

Domenico Tedesco ligde şu ana kadar hiç derbi kaybetmedi.

Kaderini derbi belirleyecek! Fenerbahçe'de flaş gelişme

Tedesco çıktığı 5 derbi karşılaşmasında, 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

