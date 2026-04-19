Kaderini derbi belirleyecek! Fenerbahçe'de flaş gelişme
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısında yaşadığı puan kaybının ardından önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde o ismin Galatasaray derbisinde çıkacak sonuca göre geleceğinin belli olacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 10:22
Ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük karşısında alınan yenilginin şoku yeni yeni atlatılırken gelen Rizespor beraberliği, İtalyan çalıştırıcının kredisini önemli ölçüde tüketti.
Kulüp içinde yapılan değerlendirmelerde, Tedesco ile yola devam edilip edilmeyeceği konusunda ciddi fikir ayrılıkları yaşanıyor.
Sabah'ın haberine göre, yönetim kurulunun büyük bir bölümünün değişimden yana olduğu ifade ediliyor.
Bunun yanı sıra Galatasaray derbisinin, Tedesco'nun Fenerbahçe kariyeri açısından belirleyici olacağı belirtiliyor.
Olası puan kaybında İtalyan hocanın, Fenerbahçe serüveni noktalanacak.
ŞU ANA KADAR LİGDE DERBİ KAYBETMEDİ!
Domenico Tedesco ligde şu ana kadar hiç derbi kaybetmedi.
Tedesco çıktığı 5 derbi karşılaşmasında, 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
