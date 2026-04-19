CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA Alperen Şengün'lü Rockets play-off ilk tur birinci maçında LeBron James'li Lakers'a kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengünlü Houston Rockets, Batı Konferansı play-off ilk tur birinci maçında deplasmanda Los Angeles Lakers'a 107-98 yenildi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 09:58
Crypto.com Arena'da oynanan karşılaşmada milli basketbolcu Alperen Şengün, 19 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist kaydetti.

Konuk ekipte Jabari Smith 16 sayı ve 12 ribaunt, Tari Eason ise 16 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptı. Amen Thompson da 17 sayı, 7 ribaunt ve 7 asistle maçı tamamladı.

Lakers'ta attığı 27 sayıyla maçın en skorer ismi olan Luke Kennard, galibiyette başrolü oynadı.

Ev sahibi ekipte LeBron James, 19 sayı ve 13 asist, Deandre Ayton ise 19 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.

DONOVAN MITCHELL, CAVALİERS'I GALİBİYETE TAŞIDI

Rocket Arena'da oynanan Doğu Konferansı play-off ilk tur birinci maçında Cleveland Cavaliers, sahasında Toronto Raptors'ı 126-113 mağlup etti.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell, 32 sayıyla maçın en skoreri oldu. Max Strus 24 sayı kaydederken James Harden 22 sayı ve 10 asistle "double-double" yaptı.

Raptors'ta ise RJ Barrett 24, Scottie Barnes 21 ve Brandon Ingram 17 sayıyla maçı tamamladı.

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
