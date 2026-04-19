Domenico Tedesco'ya şaşırtan talip! Sezon sonunda...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Çizme basını, İtalyan çalıştırıcıya talip olan takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 10:17
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Chobani Stadyumu'nda ağırladığı Çaykur Rizespor ile 90+8. dakikada yediği golle berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İtalyan çalıştırıcı, sezon başında Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilmişti.

Sarı-lacivertlilerle 2 yıllık sözleşme imzalayan 40 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'deki kariyerine iyi bir giriş yapmıştı.

İlerleyen haftalarda yaşanan üst üste puan kayıpları ve lig sonuncusu Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e alınan yenilgi sonrası Başkan Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Saran, yapılan toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Hoca ve Devin Özek ile devam ediyoruz. Gereken ültimatomlar verildi." ifadelerini kullanmıştı.

Sakat futbolcuların dönmesiyle zirve yarışına ortak olan Fenerbahçe, cuma günü Çaykur Rizespor karşısında aldığı beraberlik sonrası şampiyonluk şansını zora soktu.

"UMARIM SORUNUZ ŞAKADIR"

Karadeniz ekibiyle oynanan mücadele sonrası Domenico Tedesco'ya "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu sorulurken, İtalyan çalıştırıcı soruya, "Umarım sorunuz şakadır çünkü çılgınca bir soru. Ben tüm enerjimle yoluma devam ediyorum. Kazanmak gibi kaybetmek de var ve bizler de insanız." yanıtını verdi.

Gelecek sezon Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceği merak edilen 40 yaşındaki teknik adamla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

BOLOGNA İSTİYOR

İtalyan basını, Serie A ekibi Bologna'nın Domenico Tedesco ile ilgilendiğini yazdı.

Sport Italia muhabiri Luca Cilli'nin haberine göre; İtalyan ekibinde Tedesco'nun yanı sıra Fabio Grosso, Daniele De Rossi ve Eusebio Di Francisco da adaylar arasında yer alıyor.

Domenico Tedesco, Fenerbahçe ile çıktığı 43 maçta 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 5 beraberlik elde ederek 2.09 puan ortalaması tutturdu.

40 yaşındaki çalıştırıcının sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

"Buz gibi gol badem oldu"
G.Saray'a bedava 10 numara!
DİĞER
Milli Takım marşı sorulunca Sinan Akçıl’ı işaret etti! Coşkun Sabah’tan "etik olmaz" çıkışı...
Gülistan Doku cinayetinde adaleti kirleten yapı | Soruşturmada "Terörsüz Türkiye" detayı: Faili meçhullerin aydınlatılması sürecin parçası
Ahmet Çakar'dan flaş ofsayt yorumu!
Üründül'den G.Saraylı yıldıza eleştiri! "Sadece ter attı"
