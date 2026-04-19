Galatasaray'ın iptal edilen golünde ofsayt var mı? Trio ekibi yorumladı
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada hata yapmadı ve liderliğini sürdürdü. Trio ekibi Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, Natura Dünyası Gençlerbirliği - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray bu sonuçla puanını 71'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 17. yenilgisini alan Gençlerbirliği ise 25 puanla 15. sırada yer aldı.
Trio ekibi Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, Natura Dünyası Gençlerbirliği - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını yayıncı kuruluşta değerlendirdi. İşte o yorumlar...
SARA'NIN YAPTIĞI FAULDE KART GEREKİR Mİ?
Bülent Yıldırım: Sara tabanıyla topa doğru yaklaşıyor, temas noktasına bakmamız lazım. Kramponun üst bölgesine değip aşağı doğru indiğini görmekteyim. Hakemin sarı kart vermesini tercih ederdim.
Deniz Çoban: Oyundaki ilk kart beklentili pozisyon. Sarı gösterse kabul ederdim.
Bahattin Duran: Maç içinde öncelikle hakem bu pozisyonu fark etseydi -ki fark etmeliydi bu mesafeden- oyuncuya bir uyarı veya daha fazlası çok iyi olurdu. DVD'den izleyince sarı kart derim.
ICARDI'NIN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA KARAR DOĞRU MU?
Bülent Yıldırım: Bu pozisyonda hiçbir ihlal yok. Geri doğru düşerken rakip oyuncu diziyle çarpıyor, pozisyon icabı gerçekleşen bir temas. Devam kararı doğru.
Deniz Çoban: Penaltı düşünmem. Icardi dengesini kaybedip düşerken rakip oyuncu çarpıyor.
Bahattin Duran: Yer alma mücadelesi esnasında rakip oyuncu çarpıyor. Devam kararı doğru.
GALATASARAY'IN PENALTI BEKLEDİĞİ 2. POZİSYONDA KARAR DOĞRU MU?
Deniz Çoban: Burada savunmacının herhangi bir hamlesi olsa, topa hamle yaparken Icardi'nin şut pozisyonunu bozsa vesaire her şekilde ihlal derdim ama iki oyuncuyu yan yanayken Icardi'nin savurduğu ayak koşusuna devam eden oyuncuya çarpıyor. Devam kararı son dereceye doğru.
Bülent Yıldırım: Zuzek'i kutlamak lazım, kendi ceza sahası içinde bu kadar kontrollü ve dikkatli davranarak penaltıyı engellemiş. İki ayağıyla düz şekilde adımlarken Icardi'nin ayağı onun sol dizine temas edecek. Bir ihlal söz konusu değil.
Bahattin Duran: Zuzek dikkatli davranmış, ayağını uzatsa o zaman dikkatsiz hareket penaltıya sebebiyet verebilirdi. Bu haliyle penaltı kararı doğru.
SALLAI'YE GÖSTERİLEN SARI KART DOĞRU MU?
Bahattin Duran: Sarı kart gösterilecek bir kritik yok. Faul de zorlama.
Deniz Çoban: Faul tartışılır. Faul vermesine itiraz etmem. Ölü noktaya giden bir top. Hiçbir şekilde sarı kart olması mümkün değil.
Bülent Yıldırım: Sarı karta katılmam mümkün değil.
SANE'NİN İPTAL EDİLEN GOLÜNDE KARAR DOĞRU MU?
Bahattin Duran: VAR müdahalesi çok yanlış. Açık bir hata olması lazım ki VAR müdahale etsin.
Deniz Çoban: Prensip belli. Dakikalarca kontrol edip hakemi davet ediyorsanız bunu yarım dakika içerisinde yaparsınız. Maalesef VAR müdahaleleri çok ciddi hatalar yapılıyor. Sahada bile ofsayt değil. İnsanların yanıldığı şey her pozisyon için hakem kenara çağrılmaz. Hakemler sahada çok yanlış bir karar verirse VAR müdahale edecek.
Bülent Yıldırım: Türkiye'de bu yanlış uygulanıyor. Bu pozisyonda golü vereceksiniz. Top aktif olarak arkaya gidiyor. Yardımcı hakem golü vermişse gol geçerli sayılır. Sistem şüpheli şekilde uyarı veriyor. Burada kimse ofsayt beklemiyor. VAR müdahalesi yanlış. Gol kararı verilmeliydi. Çizgiyi anlamakta zorlandım. Tartışmanın anlamı yok.
