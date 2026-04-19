Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Galatasaray Çağdaş Faktoring - Fenerbahçe Opet maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün, 19 Nisan 2026 Pazar günü Avrupa basketbolu tarihi bir ana tanıklık ediyor. EuroLeague Women’da kupa, İspanya’da oynanacak dev bir "Türk Derbisi" ile sahibini bulacak. İşte Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet arasındaki final maçına dair tüm detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 10:01 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2026 10:04
Basketbolda Avrupa'nın zirvesinde bir "Türk Derbisi" heyecanı yaşanıyor! EuroLeague Women Final Six organizasyonunda rakiplerini devirerek finale yükselen Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet, şampiyonluk kupasını Türkiye'ye getirmek için Zaragoza'da parkeye çıkıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe kadın basketbol final maçı saat kaçta başlayacak? Dev final şifresiz mi yayınlanacak? İşte maçın yayın bilgileri ve son gelişmeler...

GALATASARAY - FENERBAHÇE FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya'nın Zaragoza kentindeki Pabellon Principe Felipe Salonu'nda oynanacak şampiyonluk mücadelesi bugün saat 21:00'de başlayacak.

MAÇ HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Tüm Türkiye'nin kilitlendiği bu dev final, TRT Spor kanalı üzerinden canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

PLAY-IN AŞAMASINDA KARARLI ADIMLAR

Galatasaray, Avrupa arenasındaki yolculuğuna play-in aşamasında Fransa temsilcisi Basket Landes ile eşleşerek başladı. Sahasında oynadığı ilk maçta taraftarının desteğiyle 81-72 galip gelerek seriye avantajlı bir giriş yaptı. Deplasmanda alınan 75-70'lik mağlubiyet seriyi son maça taşısa da, ev sahibi olma avantajını mükemmel kullanan sarı-kırmızılılar, rakibini 67-51 devirerek Final Six vizesini aldı.

EV SAHİBİNİ DEVİRDİ, FİNAL BİLETİNİ KAPTI

Final Six organizasyonunun yarı finalinde Galatasaray'ın karşısında çok zorlu bir engel vardı: Turnuvanın ev sahibi İspanyol ekibi Casademont Zaragoza. Tribün baskısına rağmen oyun disiplininden kopmayan takımımız, sahadan 63-56'lık galibiyetle ayrılarak adını finale yazdırdı ve Avrupa'nın en büyük kupasına bir adım daha yaklaştı.

