Fenerbahçe'den Ederson kararı! Menajeri İstanbul'a davet edildi
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısında 90+8'de yediği gol sonucu 2-2 berabere kaldığı maçta Ederson'un hatası gündem olmuştu. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı file bekçisinin geleceğinin netleşmesi adına menajerini İstanbul'a davet ettiği öne sürüldü. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 09:47
Sabah'ın haberine göre, sezon başında Manchester City'den 11 milyon Euro bonservisle alınan, kendisi de yıllık 11 milyon Euro kazanan Ederson'un geleceğinin netleşmesi için menajeri İstanbul'a davet edildi.
Yönetim, Brezilya Milli Takımı forması giyen tecrübeli yıldızının durumunu FIFA 2026 Dünya Kupası sonrasına bırakmak istemiyor.
Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi olan kaleci ile yolların ayrılması durumunda potansiyeli yüksek ve 24-25 yaş bandında bir kaleci almak için de harekete geçilecek.
33
Ederson bu sezon Fenerbahçe'de toplam 34 resmi maçta forma giydi.
Ederson bu karşılaşmalarda kalesinde 33 gol gördü.
Brezilyalı eldiven 13 karşılaşmada ise rakiplere geçit vermedi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.