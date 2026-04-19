CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'den Ederson kararı! Menajeri İstanbul'a davet edildi

Fenerbahçe'den Ederson kararı! Menajeri İstanbul'a davet edildi

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısında 90+8'de yediği gol sonucu 2-2 berabere kaldığı maçta Ederson'un hatası gündem olmuştu. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı file bekçisinin geleceğinin netleşmesi adına menajerini İstanbul'a davet ettiği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Çaykur Rizespor karşısında 90+8'de yaptığı hatalı çıkışla skorun 2-2'ye gelmesinde başrolü oynayan Fenerbahçe kalecisi Ederson'un morali dip yaptı.

Karşılaşmanın ardından soyunma odasında hem teknik heyet hem de takım arkadaşlarından özür dileyen Brezilyalı kaleci, whatsapp grubundan da üzüntüsünü dile getirdi.

Ancak zaman zaman sosyal medyadan eşine yapılan eleştiriler nedeniyle mutsuz olan 32 yaşındaki file bekçisi, artık ayrılığı daha net olarak düşünmeye başladı.

Sabah'ın haberine göre, sezon başında Manchester City'den 11 milyon Euro bonservisle alınan, kendisi de yıllık 11 milyon Euro kazanan Ederson'un geleceğinin netleşmesi için menajeri İstanbul'a davet edildi.

Yönetim, Brezilya Milli Takımı forması giyen tecrübeli yıldızının durumunu FIFA 2026 Dünya Kupası sonrasına bırakmak istemiyor.

Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi olan kaleci ile yolların ayrılması durumunda potansiyeli yüksek ve 24-25 yaş bandında bir kaleci almak için de harekete geçilecek.

33

Ederson bu sezon Fenerbahçe'de toplam 34 resmi maçta forma giydi.

Ederson bu karşılaşmalarda kalesinde 33 gol gördü.

Brezilyalı eldiven 13 karşılaşmada ise rakiplere geçit vermedi.

"Buz gibi gol badem oldu"
Trio ekibi yorumladı! G.Saray'ın iptal edilen golü...
DİĞER
Sevgilisi İlayda Alişan'ı öpücüklere boğdu! Oğulcan Engin'den aşk dolu paylaşım...
Gülistan Doku cinayetinde adaleti kirleten yapı | Soruşturmada "Terörsüz Türkiye" detayı: Faili meçhullerin aydınlatılması sürecin parçası
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
