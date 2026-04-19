CANLI | Juventus - Bologna maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus - Bologna FC maçı canlı anlatım linki!

Torino'da Şampiyonlar Ligi savaşı! Serie A'da sezonun en kritik haftalarından birinde Juventus, Allianz Stadyumu'nda Bologna'yı ağırlıyor. İlk dört sıradaki yerini sağlamlaştırmak ve Avrupa'nın en büyük turnuvasında yer almak için puan kaybına tahammülü olmayan "Siyah-Beyazlılar", moral arayan rakibi karşısında 3 puan peşinde. Peki, Juventus - Bologna maçı saat kaçta? Dev mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maçın yayın takvimi ve takımlardaki son durum...

JUVENTUS - BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Serie A'da pazar gününün kapanış seansında oynanacak bu dev randevu bu gece ekranlara gelecek. Mücadele 21:45'te (TSİ) başlayacak.

JUVENTUS - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Ligi'nin bu önemli karşılaşması S Sport 2 kanalında canlı yayınlanacak.

JUVENTUS'TA FORVET HATTI REVİRE DÖNDÜ

Torino ekibinde orta sahanın dinamik ismi Weston McKennie cezasını tamamlayarak takıma geri dönüyor. Ancak teknik direktörün asıl baş ağrısı hücum hattındaki eksikler:

Golcü Dusan Vlahovic baldır sakatlığı nedeniyle kadro dışı kalırken, Arkadiusz Milik'in uyluk sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı belirtiliyor. Sahte dokuz numara olarak değerlendirilen milli yıldızımız Kenan Yıldız, diz iltihabıyla mücadele etmesine rağmen muhtemel kadroda yer alıyor.

Ocak transferi Jeremie Boga, sakatlıklar sonrası ilk 11'in değişmezi oldu. Son 6 maçta 4 gol atan Fildişili forvet, daha önce Bologna'ya karşı oynadığı maçlarda sergilediği etkili performansla (4 gol katkısı) en büyük koz olacak. Kaleci Mattia Perin'in sakatlığı sonrası eldivenler Michele Di Gregorio'ya emanet.

BOLOGNA'DA KALE VE SAVUNMA ALARMI

Hafta içi Avrupa Ligi'ne veda eden Bologna'da ise teknik direktör Italiano kadroda zorunlu değişikliklere gidebilir. Cezası sona eren Jhon Lucumi'nin takıma dönmesi bekleniyor. Ancak Dallinga ve Casale'nin sakatlıkları sürüyor. Birinci kaleci Skorupski'nin sakatlığı devam ederken, yedeği Ravaglia'nın istikrarsız performansı sonrası kalede bir sürpriz yaşanabilir. 18 yaşındaki Massimo Pessina'nın eldivenleri devralması muhtemel görünüyor. Sağ kanatta eski Juventuslu Federico Bernardeschi ile geçtiğimiz hafta gol kuraklığına son veren Riccardo Orsolini arasında kıyasıya bir forma savaşı yaşanıyor.

