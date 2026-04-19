CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A CANLI | Juventus - Bologna maçı saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI | Juventus - Bologna maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A’nın 33. haftasında Juventus FC ile Bologna FC 1909 karşı karşıya geliyor. “Juventus - Bologna maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Torino’daki Allianz Stadyumu’nda oynanacak mücadelede ev sahibi ekip, ilk dört yarışında kritik bir galibiyet hedefliyor.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 09:45
Juventus - Bologna FC maçı canlı anlatım linki!

Torino'da Şampiyonlar Ligi savaşı! Serie A'da sezonun en kritik haftalarından birinde Juventus, Allianz Stadyumu'nda Bologna'yı ağırlıyor. İlk dört sıradaki yerini sağlamlaştırmak ve Avrupa'nın en büyük turnuvasında yer almak için puan kaybına tahammülü olmayan "Siyah-Beyazlılar", moral arayan rakibi karşısında 3 puan peşinde. Peki, Juventus - Bologna maçı saat kaçta? Dev mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maçın yayın takvimi ve takımlardaki son durum...

JUVENTUS - BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Serie A'da pazar gününün kapanış seansında oynanacak bu dev randevu bu gece ekranlara gelecek. Mücadele 21:45'te (TSİ) başlayacak.

JUVENTUS - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Ligi'nin bu önemli karşılaşması S Sport 2 kanalında canlı yayınlanacak.

JUVENTUS'TA FORVET HATTI REVİRE DÖNDÜ

Torino ekibinde orta sahanın dinamik ismi Weston McKennie cezasını tamamlayarak takıma geri dönüyor. Ancak teknik direktörün asıl baş ağrısı hücum hattındaki eksikler:

Golcü Dusan Vlahovic baldır sakatlığı nedeniyle kadro dışı kalırken, Arkadiusz Milik'in uyluk sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı belirtiliyor. Sahte dokuz numara olarak değerlendirilen milli yıldızımız Kenan Yıldız, diz iltihabıyla mücadele etmesine rağmen muhtemel kadroda yer alıyor.

Ocak transferi Jeremie Boga, sakatlıklar sonrası ilk 11'in değişmezi oldu. Son 6 maçta 4 gol atan Fildişili forvet, daha önce Bologna'ya karşı oynadığı maçlarda sergilediği etkili performansla (4 gol katkısı) en büyük koz olacak. Kaleci Mattia Perin'in sakatlığı sonrası eldivenler Michele Di Gregorio'ya emanet.

BOLOGNA'DA KALE VE SAVUNMA ALARMI

Hafta içi Avrupa Ligi'ne veda eden Bologna'da ise teknik direktör Italiano kadroda zorunlu değişikliklere gidebilir. Cezası sona eren Jhon Lucumi'nin takıma dönmesi bekleniyor. Ancak Dallinga ve Casale'nin sakatlıkları sürüyor. Birinci kaleci Skorupski'nin sakatlığı devam ederken, yedeği Ravaglia'nın istikrarsız performansı sonrası kalede bir sürpriz yaşanabilir. 18 yaşındaki Massimo Pessina'nın eldivenleri devralması muhtemel görünüyor. Sağ kanatta eski Juventuslu Federico Bernardeschi ile geçtiğimiz hafta gol kuraklığına son veren Riccardo Orsolini arasında kıyasıya bir forma savaşı yaşanıyor.

JUVENTUS - BOLOGNA MAÇI CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

ASpor CANLI YAYIN

"Buz gibi gol badem oldu"
Trio ekibi yorumladı! G.Saray'ın iptal edilen golü...
DİĞER
Milli Takım marşı sorulunca Sinan Akçıl'ı işaret etti! Coşkun Sabah'tan "etik olmaz" çıkışı...
Gülistan Doku cinayetinde adaleti kirleten yapı | Soruşturmada "Terörsüz Türkiye" detayı: Faili meçhullerin aydınlatılması sürecin parçası
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ahmet Çakar'dan flaş ofsayt yorumu!
Üründül'den G.Saraylı yıldıza eleştiri! "Sadece ter attı"
