Ömer Üründül Natura Dünyası Gençlerbirliği - Galatasaray maçını yorumladı

İkinci devrede karşılaşma adeta idman havasında başladı. Çünkü Gençlerbirliği koşuyor, mücadele ediyor ama ofansif düşüncelerinde en ufak bir etkinlik sağlayamıyorlardı. Galatasaray'ın attığı 3. gol, VAR incelemesinden sonra ofsayta takıldı. Bundan hemen sonra da Gençlerbirliği kaleyi bulan ilk şutunda farkı indirdi. Bu gol, Başkent ekibini ateşlerken Galatasaray'da da ani bir sıkıntıya neden oldu.