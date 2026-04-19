Ömer Üründül Natura Dünyası Gençlerbirliği - Galatasaray maçını yorumladı

Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Usta yazar Ömer Üründül, zorlu mücadeleyi dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 09:02 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2026 09:11
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak kritik Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmadı.

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi ve Yunus Akgün kaydetti. Başkent ekibinin tek golüyse M'Baye Niang'dan geldi.

Galatasaray bu sonuçla puanını 71'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 17. yenilgisini alan Gençlerbirliği ise 25 puanla 15. sırada yer aldı.

Usta yazar Ömer Üründül, Natura Dünyası Gençlerbirliği - Galatasaray maçını Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...


ÖMER ÜRÜNDÜL - KALİTE FARKIYLA

Fenerbahçe'nin puan kaybından sonra çok rahatlayan Galatasaray, 2. dakikada İcardi'nin golüyle de tam bir moral buldu. Devre boyunca oyunu kontrolde tuttu. Bölüm bölüm ataklar geliştirdi. Takım savunmasını riske atmadı. Bu yarıda hiç kale önü tehlikesi yaşamadı Galatasaray. Devrenin son 10 dakikasında da farkı 2'ye çıkardı.

İkinci devrede karşılaşma adeta idman havasında başladı. Çünkü Gençlerbirliği koşuyor, mücadele ediyor ama ofansif düşüncelerinde en ufak bir etkinlik sağlayamıyorlardı. Galatasaray'ın attığı 3. gol, VAR incelemesinden sonra ofsayta takıldı. Bundan hemen sonra da Gençlerbirliği kaleyi bulan ilk şutunda farkı indirdi. Bu gol, Başkent ekibini ateşlerken Galatasaray'da da ani bir sıkıntıya neden oldu.

Bu arada teknik direktör Okan Buruk, tam zamanında iki hamle yaptı. Tabii Mauro Icardi'yi de çıkarınca daha dirençli bir takım oluştu ve Gençlerbirliği'nin hırsına pozisyon vermeyerek karşılık verdiler. Sonuçta da istedikleri neticeyi aldılar.

Takımın genel görüntüsüne baktığımızda, fizik açıdan son derece güçsüz olan İcardi, erken bir gole imza attı. Vuruş kaliteliydi ama onu takip eden Gençlerbirliğili oyuncu adeta refakatçiydi. Leroy Sane yine bölüm bölüm kalitesini gösterdi. Zaten bu ligde de bunları yapması gereken bir oyuncu. Yunus güçlü değil ama futbolu bildiğinden 1 gol-1 asistle maça damgasını vurdu. Barış Alper Yılmaz, sadece ter attı. Takım savunması ise Gençlerbirliği'nin güzel golü dışında sıkıntı yaşamadı.

"Buz gibi gol badem oldu"
G.Saray'a bedava 10 numara!
Ahmet Çakar'dan flaş ofsayt yorumu!
F.Bahçe'den Ederson kararı!
F.Bahçe'den Ederson kararı! F.Bahçe'den Ederson kararı! 09:47
Juventus - Bologna maçı bilgileri Juventus - Bologna maçı bilgileri 09:45
Pisa - Genoa maçı bilgileri Pisa - Genoa maçı bilgileri 09:31
G.Saray'a bedava 10 numara! G.Saray'a bedava 10 numara! 09:30
Trio ekibi yorumladı! G.Saray'ın iptal edilen golü... Trio ekibi yorumladı! G.Saray'ın iptal edilen golü... 09:27
Hellas Verona-Milan maçı bilgileri Hellas Verona-Milan maçı bilgileri 09:22
Daha Eski
Cremonese - Torino maçı bilgileri Cremonese - Torino maçı bilgileri 09:13
Ahmet Çakar'dan flaş ofsayt yorumu! Ahmet Çakar'dan flaş ofsayt yorumu! 09:09
Ümraniyespor-Vanspor maçı bilgileri Ümraniyespor-Vanspor maçı bilgileri 09:05
Üründül'den G.Saraylı yıldıza eleştiri! "Sadece ter attı" Üründül'den G.Saraylı yıldıza eleştiri! "Sadece ter attı" 09:01
Boluspor - Adana Demirspor maçı bilgileri Boluspor - Adana Demirspor maçı bilgileri 08:52
"Buz gibi gol badem oldu" "Buz gibi gol badem oldu" 08:46