Samsunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Karadeniz'de Avrupa rotası! Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor, sahasında dev rakibi Beşiktaş'ı ağırlıyor. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak bu heyecan dolu karşılaşmada, dördüncü sıradaki yerini korumak isteyen siyah-beyazlılar ile taraftarı önünde prestij arayan Samsunspor kozlarını paylaşacak. Peki, Samsunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maçın yayın ayrıntıları ve puan durumundaki son detaylar...

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele 19 Nisan Pazar günü saat 17.00'de oynanacak.

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor-Beşiktaş mücadelesi beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

SAMSUNSPOR İLE BEŞİKTAŞ 66. RANDEVUDA

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. hafta müsabakasında konuk olacağı Samsunspor ile ligde 66. kez rakip olacak.

Beşiktaş ile Samsunspor arasında bugüne kadar oynanan karşılaşmalarda siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkat çekiyor. İki ekip arasında oynanan 65 maçın 35'ini Beşiktaş kazanırken, Samsunspor 1969-1970 sezonundan bu yana oynanan mücadelelerde 11 galibiyet elde etti. Taraflar arasındaki 19 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Beşiktaş rakip fileleri 103 kez havalandırırken, Samsunspor 60 gol kaydetti.

Samsun'da oynanan lig maçlarında da Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda oynadığı 31 karşılaşmanın 16'sını kazanırken, 9 mücadele berabere tamamlandı. Samsunspor ise sahasında rakibini 6 kez mağlup etti. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 47 gol atarken, Samsunspor 33 golle karşılık verdi.

İki takım arasında 2001-2002 sezonunun ilk yarısında Samsun'da oynanması planlanan mücadele, saha zemininin elverişsiz olması nedeniyle ertelenmişti. Ankara'da oynanan erteleme maçında Samsunspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Öte yandan iki ekip arasında 2003-2004 sezonunda İstanbul'da oynanan karşılaşma Türk futbol tarihine geçti. 25 Ocak 2004'te İnönü Stadı'nda oynanan mücadelede Beşiktaş'tan Carlos Antonio Zago, İbrahim Üzülmez, Ahmet Yıldırım, Daniel Pancu ve İlhan Mansız kırmızı kart gördü. Hakem Cem Papila, Beşiktaş'ın sahada 7 kişi kalmasının ardından 85. dakikada, skor 4-1 Samsunspor lehineyken maçı tatil etti. Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmayı daha sonra Samsunspor lehine hükmen 4-0 olarak tescil etti.

AVRUPA YOLUNDA KRİTİK HESAPLAR

Ligin son düzlüğüne girilirken iki takım arasındaki puan farkı ve hedefler netleşmiş durumda. Siyah-beyazlılar, en yakın takipçisi Başakşehir'in 8 puan önünde dördüncü sırada yer alıyor. Üçüncü sıradaki Trabzonspor'un 9 puan gerisinde olan Kartal, dördüncü sıradaki yerini sağlamlaştırarak Avrupa vizesini cebine koymayı hedefliyor. Ev sahibi ekip için Avrupa umutları mucizelere kalmış durumda. İlk dört sıranın 16 puan gerisinde kalan Samsunspor, kalan haftalarda prestij ve taraftarına galibiyet hediye etmek için sahaya çıkıyor. Karadeniz deplasmanında galibiyet arayacak olan Beşiktaş, dördüncü sıradaki yerini koruyarak sezon sonuna güvenle girmek istiyor.