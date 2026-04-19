Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında şampiyonluk yarışını ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesini doğrudan etkileyecek dev bir randevu futbolseverleri bekliyor. Trabzonspor, liderlik takibi ve şampiyonluk umutlarını diri tutmak için sahasında Rams Başakşehir'i ağırlıyor. İşte 19 Nisan 2026 Pazar günü oynanacak Trabzonspor - RAMS Başakşehir maçına dair tüm detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 08:35 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2026 09:05
Karadeniz'de şampiyonluk ve Avrupa savaşı! Süper Lig'in zirvesinde heyecan dorukta. Şampiyonluk yarışından kopmayan Trabzonspor, Papara Park'ta Avrupa potasına girmek isteyen İstanbul Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Lider Galatasaray'ı takibini sürdüren bordo-mavililer hata yapmak istemezken, Başakşehir zorlu deplasmandan puanla dönerek Avrupa iddiasını sürdürme peşinde. Peki, Trabzonspor - Başakşehir maçı saat kaçta? Maç hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte dev maçın tüm ayrıntıları...

TRABZONSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de pazar gününün kapanış mücadelesi olan bu dev randevu bu akşam oynanacak. Karşılaşma Papara Park'ta (Trabzon) 20:00'de (TSİ) başlayacak.

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Dev karşılaşma, beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

ZİRVE VE AVRUPA YOLUNDA KRİTİK HESAPLAR

Ligin bitimine sadece 5 hafta kala her iki takımın da puan tablosundaki konumu maçı bir "final" niteliğine taşıyor. Bordo-mavililer, 29 maç sonunda topladığı 64 puanla ligin üçüncü sırasında yer alıyor. Son maçta yaşanan ufak bir puan kaybına rağmen şampiyonluk iddiasını sürdüren fırtına, lider Galatasaray'ın sadece 4 puan gerisinde bulunuyor. Kendi sahasında kazanarak liderle farkı eritmek istiyor.

Konuk ekip Başakşehir ise Avrupa kupalarına katılabilmek için hataya yer olmayan bir sürece girdi. En yakın rakibi Beşiktaş'ın takibini sürdüren İstanbul temsilcisi, zorlu Trabzon deplasmanında kritik bir galibiyet arayacak. Şampiyonluk ve Avrupa hedeflerinin kesiştiği Papara Park'ta, taktik savaşlarının ön planda olacağı bir 90 dakika bekleniyor.

TRABZONSPOR İLE RAMS BAŞAKŞEHİR FK 36'NCI RANDEVUDA

Trabzonspor ile Başakşehir Futbol Kulübü Süper Lig'in 30'uncu haftasında bugün yapacakları maçla 36'ncı kez karşı karşıya gelecek.

"Buz gibi gol badem oldu"
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Rizespor maçı sonrası bileti kesildi
Mustafa Çulcu, Galatasaray maçındaki iptale ateş püskürdü! 'VAR simülasyonu tuhaf, hatta skandal'
İhale vurgununa "dur" dendi! CHP'li ABB'ye soruşturma izni: 40 milyonluk kamu zararı var
Mustafa Çulcu'dan Sane'nin pozisyonu için flaş yorum!
Sadettin Saran, Ederson hakkında konuştu!
