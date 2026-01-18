CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Domenico Tedesco: İlk yarı çok kötüydük!

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu. İşte Tedesco’nun açıklamaları…

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 22:35 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 22:42
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Zorlu mücadeleden üç puanla ayrılan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Tedesco'nun açıklamaları...

"İLK YARI ÇOK KÖTÜYDÜK"

"Önemli olan maçları kazanmak. Bugünkü maç çok zor bir maçtı, çok zor. Alanya'ya karşı oynamak zor, iyi bir takım, iyi teknik direktör ve iyi çalıştırılmış bir takım. İnanılmaz, baskı yapması çok zor bir takım. 3-4-3'te gözü kapalı oynuyorlar. Bizler için kötü bir ilk yarıydı. Bazı şeyleri değiştirdik ve daha iyi oynadık."

"YİĞİT EFE FENERBAHÇE'NİN GELECEĞİ"

"Biz ilk yarıda baskı yapamadık, ikinci yarıda önde baskı yaptık. Yiğit Efe'nin oyuna girmesi, dikine savunma yapma anlamında yardımcı oldu. Yiğit Efe'ye sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Yiğit Efe, Fenerbahçe'nin geleceği."

