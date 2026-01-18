CANLI SKOR ANA SAYFA
Anthony Musaba: Fenerbahçe'de oynamak herkese nasip olmaz!

Anthony Musaba: Fenerbahçe'de oynamak herkese nasip olmaz!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı lacivertlilerin yıldız ismi Anthony Musaba açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 22:14
Anthony Musaba: Fenerbahçe'de oynamak herkese nasip olmaz!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Corendon Alanyaspor'u geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin 2. golünü kaydeden Anthony Musaba mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE MUSABA'NIN SÖZLERİ

Anthony Musaba: "Aldığımız galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Bugünkü diğer önemli nokta, takım olarak gösterdiğimiz reaksiyon. Önemli ve değerli bir 3 puan kazandık. Ben de atmış olduğum golden dolayı çok mutluyum. Bugün kazandık. En önemlisi buydu, galibiyetti."

"HERKESE NASİP OLMAZ"

"İlk maçında iki asist yapmıştım, özel bir andı. Çok büyük bir camiadayım. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük camiası, formanın ağırlığı çok büyük. İlk maçımda yaptığım asistlerle birlikte mutluluğum, duygularım tavan yaptı. Bugün de ilk golümü attım. Bu andan dolayı da çok mutluyum. Fenerbahçe'ye biraz katkı sağlamak bile büyük keyif. Her futbolcuya Fenerbahçe'de oynamak nasip olmaz. Fenerbahçe'deyseniz en iyisini yapmanız gerekiyor. Bu anlamda ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum, antrenmanlarda ve maçlarda." dedi.

