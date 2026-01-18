CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Domenico Tedesco'dan flaş Talisca mesajı!

Domenico Tedesco’dan flaş Talisca mesajı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Alanyaspor deplasmanında 2 gol atan Talisca’nın takım için vazgeçilmez olduğunu vurguladı; transfer iddialarına da açık kapı bırakmadı. İşte Tedesco'nun açıklamaları... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 23:43
Domenico Tedesco’dan flaş Talisca mesajı!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Domenico Tedesco, attığı iki golle galibiyetin mimarı olan Anderson Talisca'nın performansına ve takım içindeki rolüne dikkat çekti.

Deneyimli teknik adam, Brezilyalı yıldızla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Talisca bizimle kalmalı, kalması gerekiyor. Bugün çok özverili oynadı. Asıl mevkisi 10 numara ama 9 numarada da oynadığında hem bağlantıyı kuruyor hem de arkaya koşuları çok iyi yapıyor. Attığı iki gol de bunun göstergesi."

TRANSFER MESAJI NET

Tedesco, sözlerinin devamında Talisca'nın profilinin nadir bulunduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Sol ayaklı böyle bir oyuncu bulmak çok zor. 10 numara pozisyonunda hem bu kadar uzun hem de bu kadar kaliteli bir sol ayak… Açıkçası Talisca'nın kalacağına inanıyorum. Bu sadece bir zaman meselesi. Süreci kulübümüz yönetiyor ama benim için çok net: Talisca'nın kalması Fenerbahçe için çok önemli."

F.Bahçe'den Alanya’da nefes kesen geri dönüş!
Süper Lig’de biten transferler! Manchester United'dan Türkiye'ye
Suriye ordusu SDG'yi süpürüyor! Deyrizor düştü harita değişti: Ateşkes imzalandı!
Szymanski Fransa yolcusu!
G.Saray'a Noa Lang'da iyi haber!
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
