Domenico Tedesco’dan flaş Talisca mesajı!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Domenico Tedesco, attığı iki golle galibiyetin mimarı olan Anderson Talisca'nın performansına ve takım içindeki rolüne dikkat çekti.

Deneyimli teknik adam, Brezilyalı yıldızla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Talisca bizimle kalmalı, kalması gerekiyor. Bugün çok özverili oynadı. Asıl mevkisi 10 numara ama 9 numarada da oynadığında hem bağlantıyı kuruyor hem de arkaya koşuları çok iyi yapıyor. Attığı iki gol de bunun göstergesi."

TRANSFER MESAJI NET

Tedesco, sözlerinin devamında Talisca'nın profilinin nadir bulunduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Sol ayaklı böyle bir oyuncu bulmak çok zor. 10 numara pozisyonunda hem bu kadar uzun hem de bu kadar kaliteli bir sol ayak… Açıkçası Talisca'nın kalacağına inanıyorum. Bu sadece bir zaman meselesi. Süreci kulübümüz yönetiyor ama benim için çok net: Talisca'nın kalması Fenerbahçe için çok önemli."