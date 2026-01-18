Milan Skriniar: Taktik değiştrikdik ve maçı kazandık!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında iki kez geriye düştüğü maçta Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Sarı lacivertlilerin takım kaptanı Milan Skriniar galibiyeti değerlendirdi.

İŞTE O SÖZLERİ

Milan Skriniar: "Çok önemli bir galibiyetti. Bazen en iyi performansı gösteremezsiniz. En iyi oyunu oynayamazsınız. Karakterimiz bu, maçı döndürmeyi başardık.

"TAKTİK DEĞİŞTİRDİK VE MAÇI ALDIK"

İlk devre sonunda içerde konuştuk. Hocamız da gerekenleri söyledi. Taktik değiştirdik ve sonucu aldık. En iyi halinizde olmasanız da kazanmanız gerekir. Biz de bunu başardık." dedi.