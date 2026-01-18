Milan Skriniar: Taktik değiştrikdik ve maçı kazandık!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin takım kaptanı Milan Skriniar maçın ardından galibiyeti değerlendirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 22:21
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında iki kez geriye düştüğü maçta Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Sarı lacivertlilerin takım kaptanı Milan Skriniar galibiyeti değerlendirdi.

İŞTE O SÖZLERİ

Milan Skriniar: "Çok önemli bir galibiyetti. Bazen en iyi performansı gösteremezsiniz. En iyi oyunu oynayamazsınız. Karakterimiz bu, maçı döndürmeyi başardık.

"TAKTİK DEĞİŞTİRDİK VE MAÇI ALDIK"

İlk devre sonunda içerde konuştuk. Hocamız da gerekenleri söyledi. Taktik değiştirdik ve sonucu aldık. En iyi halinizde olmasanız da kazanmanız gerekir. Biz de bunu başardık." dedi.

SON DAKİKA
