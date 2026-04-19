Galatasaray'dan stopere bomba transfer! Abdülkerim Bardakcı'nın yeni partneri olacak
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Fransız basını, sarı-kırmızılıların Borussia Dortmund forması giyen yıldız futbolcu için yaptığı teklifi duyurdu. İşte o rakam... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 13:16
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Cimbom, aradığı ismi Almanya'da buldu.
BENSEBAINI İÇİN TEKLİF YAPILDI
Fransız basını, Galatasaray'ın Borussia Dortmund forması giyen Ramy Bensebaini için teklif yaptığını yazdı.
Sport kaynaklı haberde, sarı-kırmızılıların Cezayirli stoper için 7 milyon Euro önerdiği belirtildi.
Haberde 31 yaşındaki futbolcunun profilinin, stoper bölgesi için deneyim ve sağlamlık arayan sarı-kırmızılıların ihtiyaçlarıyla mükemmel bir şekilde örtüştüğü yazıldı.
Ancak Borussia Dortmund'un Bensebaini'yi satmaya sıcak bakmadığı ve oyuncunun da ayrılma konusunda herhangi bir talepte bulunmadığı aktarıldı.
Yaz transfer döneminde durumun değişebileceği ve deneyimli savunma oyuncusu için diğer Avrupa kulüplerinin de devreye girebileceği kaydedildi.
Ramy Bensebaini, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 31 maçta 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Cezayirli savunma oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.
