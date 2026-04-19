Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan stopere bomba transfer! Abdülkerim Bardakcı'nın yeni partneri olacak

Galatasaray'dan stopere bomba transfer! Abdülkerim Bardakcı'nın yeni partneri olacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Fransız basını, sarı-kırmızılıların Borussia Dortmund forması giyen yıldız futbolcu için yaptığı teklifi duyurdu. İşte o rakam... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 13:16
Galatasaray'dan stopere bomba transfer! Abdülkerim Bardakcı'nın yeni partneri olacak

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4'e çıkaran Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'dan stopere bomba transfer! Abdülkerim Bardakcı'nın yeni partneri olacak

Üst üste 4. şampiyonluğuna emin adımlarla ilerleyen sarı-kırmızılılar, yaz transfer dönemi için çalışmalarına başladı.

Galatasaray'dan stopere bomba transfer! Abdülkerim Bardakcı'nın yeni partneri olacak

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket edecek olan yönetimin önceliklerinden biriyse stoper transferi.

Galatasaray'dan stopere bomba transfer! Abdülkerim Bardakcı'nın yeni partneri olacak

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Cimbom, aradığı ismi Almanya'da buldu.

Galatasaray'dan stopere bomba transfer! Abdülkerim Bardakcı'nın yeni partneri olacak

BENSEBAINI İÇİN TEKLİF YAPILDI

Fransız basını, Galatasaray'ın Borussia Dortmund forması giyen Ramy Bensebaini için teklif yaptığını yazdı.

Galatasaray'dan stopere bomba transfer! Abdülkerim Bardakcı'nın yeni partneri olacak

Sport kaynaklı haberde, sarı-kırmızılıların Cezayirli stoper için 7 milyon Euro önerdiği belirtildi.

Galatasaray'dan stopere bomba transfer! Abdülkerim Bardakcı'nın yeni partneri olacak

Haberde 31 yaşındaki futbolcunun profilinin, stoper bölgesi için deneyim ve sağlamlık arayan sarı-kırmızılıların ihtiyaçlarıyla mükemmel bir şekilde örtüştüğü yazıldı.

Galatasaray'dan stopere bomba transfer! Abdülkerim Bardakcı'nın yeni partneri olacak

Ancak Borussia Dortmund'un Bensebaini'yi satmaya sıcak bakmadığı ve oyuncunun da ayrılma konusunda herhangi bir talepte bulunmadığı aktarıldı.

Galatasaray'dan stopere bomba transfer! Abdülkerim Bardakcı'nın yeni partneri olacak

Yaz transfer döneminde durumun değişebileceği ve deneyimli savunma oyuncusu için diğer Avrupa kulüplerinin de devreye girebileceği kaydedildi.

Galatasaray'dan stopere bomba transfer! Abdülkerim Bardakcı'nın yeni partneri olacak

Ramy Bensebaini, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 31 maçta 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'dan stopere bomba transfer! Abdülkerim Bardakcı'nın yeni partneri olacak

Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Cezayirli savunma oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.

