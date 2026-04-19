Ziraat Türkiye Kupası
Voleybol VakıfBank - Fenerbahçe Medicana maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Voleybolda Türkiye'nin en büyüğü belli oluyor! Vodafone Sultanlar Ligi final serisinde heyecan dorukta. 2-2'lik eşitliğin olduğu seride şampiyonu belirleyecek olan 5. ve son maç bugün VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak. Peki, VakıfBank - Fenerbahçe Medicana voleybol maçı saat kaçta başlayacak? Şampiyonluk maçı şifresiz mi yayınlanacak? İşte dev finale dair tüm yayın ayrıntıları ve serideki son durum...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 13:03 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2026 13:06
Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde şampiyon bugün belli oluyor. VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana, serinin 5. ve son maçında karşı karşıya geliyor. 2-2'lik eşitliğin bulunduğu final serisinde kazanan takım sezonu şampiyon tamamlayacak. Voleybolseverler ise "VakıfBank – Fenerbahçe Medicana maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak dev final, sezonun en kritik karşılaşması olarak öne çıkıyor. Şampiyonluk mücadelesinin yayın saati, canlı yayın kanalı ve serideki son durum sporseverlerin gündeminde yer alıyor.

VAKIFBANK - FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI SAAT KAÇTA?

Şampiyonluk kupasının sahibini bulacağı bu dev randevu bugün voleybolseverlerle buluşacak. Bu önemli karşılaşma saat 19:00'da başlayacak.

VAKIFBANK - FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI HANGİ KANALDA?

Sultanlar Ligi final heyecanı, TRT Spor Yıldız kanalında canlı yayınlanacak.

FİNAL SERİSİNDE NEFES KESEN REKABET

Beş maç üzerinden oynanan final serisinde her iki takım da müthiş bir direnç göstererek durumu 2-2'ye getirdi:

1. Maç: VakıfBank, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

2. Maç: Fenerbahçe deplasmanda 3-1 kazanarak seriyi eşitledi.

3. Maç: VakıfBank evinde 3-1 galip gelerek seride yeniden öne geçti.

4. Maç: Fenerbahçe, kendi sahasında altın setle 3-2 kazanarak seriyi 5. maça taşıdı.

Bugünkü mücadeleyi kazanan ekip, 3 galibiyete ulaşarak 2025-2026 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu unvanını alacak ve kupayı müzesine götürecek.

Tedesco'ya beklenmedik talip! Yer yerinden oynayacak
G.Saray'dan stopere bomba transfer!
DİĞER
Sevgilisi İlayda Alişan'ı öpücüklere boğdu! Oğulcan Engin'den aşk dolu paylaşım...
CHP'nin Epstein'ı Uşak! Yalım Garden ve pavyonlardan "seks arşivi" çıktı: Özgür Özel Özkan Yalım'ın otelinde sabahladı mı?
"Buz gibi gol badem oldu"
F.Bahçe'den Ederson kararı!
Iğdır FK - Pendikspor maçı canlı izle Iğdır FK - Pendikspor maçı canlı izle 13:46
Yeni Çorumspor - Özelsan Sivasspor maçı izle Yeni Çorumspor - Özelsan Sivasspor maçı izle 13:25
G.Saray'dan stopere bomba transfer! G.Saray'dan stopere bomba transfer! 13:16
VakıfBank - Fenerbahçe Medicana maçı bilgileri VakıfBank - Fenerbahçe Medicana maçı bilgileri 13:03
PSG - Lyon maçı bilgileri PSG - Lyon maçı bilgileri 12:49
Samsunspor-Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! Samsunspor-Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! 12:08
Daha Eski
Şampiyonluk yarışı kızışıyor! Şampiyonluk yarışı kızışıyor! 12:02
Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! 12:01
Brezilya'da Ederson krizi! Yaptığı hata sonrası... Brezilya'da Ederson krizi! Yaptığı hata sonrası... 11:46
Beşiktaş eski yıldızının peşinde! Beşiktaş eski yıldızının peşinde! 11:43
Tarihi rekabette 66. Perde! Tarihi rekabette 66. Perde! 11:36
Bodrumspor - Erzurumspor maçı bilgileri Bodrumspor - Erzurumspor maçı bilgileri 11:25