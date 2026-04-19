Vakıfbank-Fenerbahçe Medicana maçı canlı izle!

Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde şampiyon bugün belli oluyor. VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana, serinin 5. ve son maçında karşı karşıya geliyor. 2-2'lik eşitliğin bulunduğu final serisinde kazanan takım sezonu şampiyon tamamlayacak. Voleybolseverler ise "VakıfBank – Fenerbahçe Medicana maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak dev final, sezonun en kritik karşılaşması olarak öne çıkıyor. Şampiyonluk mücadelesinin yayın saati, canlı yayın kanalı ve serideki son durum sporseverlerin gündeminde yer alıyor.

VAKIFBANK - FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI SAAT KAÇTA?

Şampiyonluk kupasının sahibini bulacağı bu dev randevu bugün voleybolseverlerle buluşacak. Bu önemli karşılaşma saat 19:00'da başlayacak.

VAKIFBANK - FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI HANGİ KANALDA?

Sultanlar Ligi final heyecanı, TRT Spor Yıldız kanalında canlı yayınlanacak.

FİNAL SERİSİNDE NEFES KESEN REKABET

Beş maç üzerinden oynanan final serisinde her iki takım da müthiş bir direnç göstererek durumu 2-2'ye getirdi:

1. Maç: VakıfBank, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

2. Maç: Fenerbahçe deplasmanda 3-1 kazanarak seriyi eşitledi.

3. Maç: VakıfBank evinde 3-1 galip gelerek seride yeniden öne geçti.

4. Maç: Fenerbahçe, kendi sahasında altın setle 3-2 kazanarak seriyi 5. maça taşıdı.

Bugünkü mücadeleyi kazanan ekip, 3 galibiyete ulaşarak 2025-2026 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu unvanını alacak ve kupayı müzesine götürecek.