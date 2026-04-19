Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'ın Osimhen planı ortaya çıktı!

Galatasaray'ın Osimhen planı ortaya çıktı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Victor Osimhen, Ankara kafilesinde yer alsa da maç kadrosuna dahil edilmedi. Nijeryalı yıldızın mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 14:55
Galatasaray'ın Osimhen planı ortaya çıktı!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda Liverpool ile karşılaşan Galatasaray'da Victor Osimhen'in kolu kırılmıştı.

Galatasaray'ın Osimhen planı ortaya çıktı!

İngiliz ekibiyle oynanan mücadelenin ardından ameliyat edilen Nijeryalı yıldız, sakatlığı nedeniyle 1 aydır forma giyemiyor.

Galatasaray'ın Osimhen planı ortaya çıktı!

Geçtiğimiz günlerde takımla çalışmalara başlayan golcü futbolcu, Başkent ekibiyle oynanan mücadelenin kafilesine alındı.

Galatasaray'ın Osimhen planı ortaya çıktı!

Kırılan kolundan ameliyat olan Victor Osimhen, Natura Dünyası Gençlerbirliği deplasmanına özel üretilmiş karbon bir kol korumasıyla geldi.

Galatasaray'ın Osimhen planı ortaya çıktı!

OYNAMAK İSTEDİ

Sabah'ın haberine göre; 1 ay sonra takıma dönen Nijeryalı golcü dün maç öncesi hocasıyla görüşüp oynama talebini iletti.

Galatasaray'ın Osimhen planı ortaya çıktı!

Teknik direktör Okan Buruk ise Fenerbahçe'nin sürpriz puan kaybının ardından yıldız oyuncu için riske girmek istemedi. Osimhen ortak kararla haftaya derbiye saklandı.

Galatasaray'ın Osimhen planı ortaya çıktı!

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 29 maçta 19 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

