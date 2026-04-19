Galatasaray'ın Osimhen planı ortaya çıktı!
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Victor Osimhen, Ankara kafilesinde yer alsa da maç kadrosuna dahil edilmedi. Nijeryalı yıldızın mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 14:55
Kırılan kolundan ameliyat olan Victor Osimhen, Natura Dünyası Gençlerbirliği deplasmanına özel üretilmiş karbon bir kol korumasıyla geldi.
OYNAMAK İSTEDİ
Sabah'ın haberine göre; 1 ay sonra takıma dönen Nijeryalı golcü dün maç öncesi hocasıyla görüşüp oynama talebini iletti.
Teknik direktör Okan Buruk ise Fenerbahçe'nin sürpriz puan kaybının ardından yıldız oyuncu için riske girmek istemedi. Osimhen ortak kararla haftaya derbiye saklandı.
Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 29 maçta 19 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.
