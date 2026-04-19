Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan Göztepe, maçta verilen penaltı kararına tepki gösterdi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 14:26
Göztepe'den Kocaelispor maçındaki penaltı kararına tepki

Kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmanın son dakikalarında verilen penaltı kararının yalnızca camiada değil, tüm spor kamuoyunda büyük bir infial ve şaşkınlık oluşturduğu belirtildi.

Pozisyon hakkında spor kamuoyu ve otoritelerin kararın hatalı olduğu yönünde görüş bildirdiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Yalnızca maçın hakemlerinin aksi yönde değerlendirme yapması, ortaya çıkan tablonun ne denli vahim ve düşündürücü olduğunu açıkça göstermektedir. Göztepe Spor Kulübü olarak sahada verilen bu kararın kabul edilemez olduğunu ve emeğe doğrudan zarar verdiğini vurguluyoruz. Bu tür hataların rekabetin adil yapısını zedelediği ve futbolun güvenilirliğine gölge düşürdüğü açıktır. Mevcut yönetimin, bu denli bariz bir hatanın sorumlusu hakkında gerekli incelemeyi ivedilikle yaparak kamu vicdanını rahatlatacak adımları atmasını bekliyoruz. Göztepe Spor Kulübü olarak sürecin takipçisi olacağımızı ve benzer hataların tekrarlanmaması adına gerekli hassasiyetin gösterilmesini talep ettiğimizi kamuoyuna duyururuz."

Tedesco'ya beklenmedik talip! Yer yerinden oynayacak
G.Saray'a bedava 10 numara!
DİĞER
Dünyanın en zeki 15 futbolcusu açıklandı! Tarihe geçen efsaneler listeye damga vurdu...
CHP'nin Epstein'ı Uşak! Yalım Garden ve pavyonlardan "seks arşivi" çıktı: Özgür Özel Özkan Yalım'ın otelinde sabahladı mı?
"Buz gibi gol badem oldu"
F.Bahçe'den Ederson kararı!
Bayern Münih - Stuttgart maçı bilgileri Bayern Münih - Stuttgart maçı bilgileri 14:09
Samsunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Samsunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 13:58
Iğdır FK - Pendikspor maçı canlı izle Iğdır FK - Pendikspor maçı canlı izle 13:46
Yeni Çorumspor - Özelsan Sivasspor maçı izle Yeni Çorumspor - Özelsan Sivasspor maçı izle 13:25
G.Saray'dan stopere bomba transfer! G.Saray'dan stopere bomba transfer! 13:16
VakıfBank - Fenerbahçe Medicana maçı bilgileri VakıfBank - Fenerbahçe Medicana maçı bilgileri 13:03
PSG - Lyon maçı bilgileri PSG - Lyon maçı bilgileri 12:49
Samsunspor-Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! Samsunspor-Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! 12:08
Şampiyonluk yarışı kızışıyor! Şampiyonluk yarışı kızışıyor! 12:02
Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! 12:01
Brezilya'da Ederson krizi! Yaptığı hata sonrası... Brezilya'da Ederson krizi! Yaptığı hata sonrası... 11:46
Beşiktaş eski yıldızının peşinde! Beşiktaş eski yıldızının peşinde! 11:43