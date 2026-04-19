Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Süper Lig'de kritik pazar mesaisi başlıyor! İstanbul temsilcisi Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Akdeniz ekibi Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor.

Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Arous, Frimpong, Baldursson, Cafu, İrfan Can, Diabate, Ben Ouanes, Benedyczak.

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Fatih, Aliti, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, İbrahim, Hwang, Güven

KASIMPAŞA - CORENDON ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de günün açılış karşılaşması bugün öğleden sonra oynanıyor. Mücadele 14:30'da (TSİ) başladı.

KASIMPAŞA - CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanıyor.

ALT SIRALARDA NEFES KESEN PUAN SAVAŞI

Ligde kalma yolunda her puanın altın değerinde olduğu bu dönemde iki takımın durumu şu şekilde:

Ligin sonuna az bir süre kala her iki ekip de alt sıralarda yer alıyor. Son dakikalarda yaşanabilecek olası bir puan kaybı ve küme düşme hattına yaklaşma riski, iki takım üzerinde de baskı oluşturuyor.

Konuk ekip Corendon Alanyaspor, ev sahibi Kasımpaşa'nın sadece bir sıra üzerinde yer alıyor. Puan avantajıyla rakibine göre kağıt üzerinde biraz daha rahat görünse de, İstanbul deplasmanından puanla dönerek ligdeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. İki takım da ligdeki konumlarını koruyarak sezonu güvenli bir bölgede ve güçlü bir şekilde tamamlamayı hedefliyor.