Haberler Beşiktaş Benfica’dan Rafa Silva açıklaması! Rui Costa’dan transfer mesajı geldi

Beşiktaş’ta ayrılık sürecine giren Rafa Silva’nın Benfica’ya dönüş iddiaları güçlenirken, Portekiz devinin Başkanı Rui Costa’dan transferle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte o açıklama… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş ile Rafa Silva arasındaki belirsizlik sürerken, siyah-beyazlılarda kasım ayından bu yana forma giymeyen ve takımdan ayrılmak isteyen Portekizli yıldızın geleceği netleşmeye başladı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, Benfica'nın Rafa Silva için girişimde bulunduğunu açıklamış ve, "Benfica, Rafa ile ilgili girişimde bulundu. Talebimizi ilettik; o çizgiye inilirse Rafa gider" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından gözler Benfica cephesine çevrilirken, beklenen yanıt Portekiz ekibinin başkanı Rui Costa'dan geldi. Benfica'nın, geçtiğimiz cumartesi gecesi Rio Ave'yi deplasmanda 2-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası taraftarlarla kısa süre sohbet eden Costa'ya, Rafa Silva hakkında soru yöneltildi.

Portekiz kanalı CMTV'nin aktardığına göre, "Rafa Silva'ya güveniyor musunuz?" sorusuna Rui Costa, "Doğru yolda devam edeceğine güveniyorum" yanıtını verdi.

Portekiz basınında yer alan haberlerde ise Benfica'nın, 32 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı ve eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak için süreci hızlandırdığı ifade edildi.

