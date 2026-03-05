Fenerbahçe Beko-Monaco CANLI | EUROLEAGUE

EuroLeague'de fırtına gibi esen lider Fenerbahçe Beko, 30. hafta randevusunda Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Monaco'yu ağırlıyor. Son 8 maçından galibiyetle ayrılarak ligin en formda takımı olduğunu kanıtlayan sarı-lacivertliler, 28 maçta 21 galibiyetle zirvedeki hakimiyetini sürdürüyor. Maç öncesinde Dubai'de mahsur kalan başantrenör Sarunas Jasikevicius ve oyuncu Armando Bacot'un İstanbul'a dönmesiyle hazırlıklarını tamamlayan temsilcimiz, sezonun ilk yarısında 92-86 yendiği rakibini bir kez daha mağlup etmeyi hedefliyor. Play-off mücadelesi veren 9. sıradaki Monaco karşısında taraftar desteğini arkasına alacak olan Kanarya, Dörtlü Final yolunda bir engeli daha kayıpsız geçmek istiyor.

Fenerbahçe Beko-Monaco mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

CANLI

1. PERİYOT

FENERBAHÇE BEKO 16-10 MONACO

ENERBAHÇE BEKO-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague lideri Fenerbahçe Beko ile Fransız temsilcisi Monaco arasındaki bu kritik mücadele, 5 Mart 2026 Perşembe günü oynanıyor. Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma 20.45'te başladı.

FENERBAHÇE BEKO-MONACO HANGİ KANALDA?

S Sport kanalı ve S Sport Plus uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.