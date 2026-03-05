CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
EuroLeague’in lideri Fenerbahçe Beko, 30. hafta mücadelesinde Monaco’yu konuk ederken sadece bir galibiyet peşinde değil, aynı zamanda müthiş bir seriyi devam ettirme niyetinde. Birleşik Arap Emirlikleri'nde mahsur kalan başantrenör Sarunas Jasikevicius ve beraberindekilerin sağ salim İstanbul’a dönmesiyle moral bulan sarı-lacivertliler, üst üste 9. galibiyetini alarak zirvedeki yerini perçinlemek istiyor. Geçtiğimiz yılın finalindeki rakibini ağırlayacak olan temsilcimiz, taraftarının önünde yeni bir zafer için sahaya çıkıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 20:42 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 20:58
Fenerbahçe Beko-Monaco CANLI | EUROLEAGUE

EuroLeague'de fırtına gibi esen lider Fenerbahçe Beko, 30. hafta randevusunda Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Monaco'yu ağırlıyor. Son 8 maçından galibiyetle ayrılarak ligin en formda takımı olduğunu kanıtlayan sarı-lacivertliler, 28 maçta 21 galibiyetle zirvedeki hakimiyetini sürdürüyor. Maç öncesinde Dubai'de mahsur kalan başantrenör Sarunas Jasikevicius ve oyuncu Armando Bacot'un İstanbul'a dönmesiyle hazırlıklarını tamamlayan temsilcimiz, sezonun ilk yarısında 92-86 yendiği rakibini bir kez daha mağlup etmeyi hedefliyor. Play-off mücadelesi veren 9. sıradaki Monaco karşısında taraftar desteğini arkasına alacak olan Kanarya, Dörtlü Final yolunda bir engeli daha kayıpsız geçmek istiyor.

Fenerbahçe Beko-Monaco mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

CANLI

1. PERİYOT

FENERBAHÇE BEKO 16-10 MONACO

ENERBAHÇE BEKO-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague lideri Fenerbahçe Beko ile Fransız temsilcisi Monaco arasındaki bu kritik mücadele, 5 Mart 2026 Perşembe günü oynanıyor. Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma 20.45'te başladı.

FENERBAHÇE BEKO-MONACO HANGİ KANALDA?

S Sport kanalı ve S Sport Plus uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

Fotomaç Keşfet
