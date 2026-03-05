Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. hafta maçında Hesap.com Antalyaspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki kritik mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetiyor. Ev sahibi Antalyaspor'da teknik heyet, ligdeki yoğun fikstürü de düşünerek bu maçta daha çok genç ve rotasyon ağırlıklı bir kadroyla sahada olmayı planlıyor. Grupta iddiaları kalmasa da taraftarı önünde iyi bir futbol sergilemek öncelikli hedefleri olacak.



İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Antalyaspor: Abdullah, Samet, Bahadır, Dzhikiya, Ensar Buğra, Abdülkadir Ömür, Erdoğan Yeşilyurt, Hasan Yakub İlçin, Dario Saric, Bachir Gueye, Yohan Boli

Samsunspor: Okan, Ali Badra Diabate, Enes Albak, Soner Gönül, Lubo Satka, Yunus Emre Çift, Celil Yüksel, Yalçın Kayan, Antoine Makoumbou, Elayis Tavsan, Cherif Ndiaye

HESAP.COM ANTALYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



HESAP.COM ANTALYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. hafta mücadelesi, 5 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.30'da başladı. A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşuyor.