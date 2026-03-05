Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda heyecan, grup aşamasının son maçlarıyla zirveye taşınıyor. Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır ve Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçlarını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

BODRUM FK-IĞDIR FK MAÇI 11'LERİ

Sipay Bodrum FK: Rüzgar, Mert Yılmaz, Mustafa Erdilman, Gabriel Obekpa, Sirozhiddin Astanakulov, Adem, Alper, Yunus, Furkan, Enes, Osman Haqi

Alagöz Holding Iğdır: Sinan, Alperen, Serkan, Oğuz, Bacuna, Tunahan, Mendes, Ali Kaan, Atakan, Bruno, D. Akkuş

ALİAĞA FUTBOL-GENÇLERBİRLİĞİ 11'LERİ

Aliağa Futbol: Kubilay, Oktay, Kerem, Erhan, Emre, Ahmet İlhan, Mustafa, Muammer, Suat, Sergen, Tahir



Natura Dünyası Gençlerbirliği: Erhan, Zuzek, Umut, Abdürrahim, Samed, Hanousek, Varesanovic, Ensar, Fıratcan, Furkan, Cihan



Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır ve Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. hafta mücadelesi, 5 Mart 2026 Perşembe saat 20.30'da başladı. İki maç dönüşümlü olarak A Para ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.