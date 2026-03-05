ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. hafta mücadelesinde ikas Eyüpspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Eyüpspor, grupta daha önce Gençlerbirliği ile berabere kalarak tur yolunda yara almış olsa da, Konyaspor karşısında prestij ve moral galibiyeti için sahada olacak. Konuk ekip Konyaspor cephesinde ise teknik heyet, 3'te 3 yapan kadronun formunu koruyarak kupa serüvenini kayıpsız sürdürmek niyetinde.



ikas Eyüpspor: Felipe, Claro, Ndoye, Anıl, Arda, Rotariu, Charles-Andre Raux Yao, Denis Radu, Metehan, Manga, Abdou Sy



TÜMOSAN Konyaspor: Deniz, Yasir, Bazoer, Nagalo, Jevtovic, Jo Jin-Ho, İsmail Esat Buğa, Tunahan, Diogo Gonçalves, Sander Svendsen, Kramer



İkas Eyüpspor- Tümosan Konyaspor MAÇI NE SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. hafta mücadelesi, 5 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.30'da başladı. A2 TV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.