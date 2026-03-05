ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Maç Sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. hafta mücadelesinde ikas Eyüpspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geliyor. Oynadığı 3 maçta topladığı 9 puanla 2. sırada yer alan ve averajla liderliği kovalayan TÜMOSAN Konyaspor, 4 puanla 5. sırada bulunan ikas Eyüpspor’a konuk oluyor. Teknik direktör Atila Gerin yönetimindeki Eyüpspor, taraftarı önünde güçlü rakibini devirerek grubu mümkün olan en üst sırada tamamlamayı hedeflerken; yeşil-beyazlı Konyaspor, İstanbul’dan lider dönerek çeyrek final kurasına seri başı olarak girmek istiyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 05 Mart 2026, Perşembe 20:19 Güncelleme: 05 Mart 2026, Perşembe 20:34

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. hafta mücadelesinde ikas Eyüpspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Eyüpspor, grupta daha önce Gençlerbirliği ile berabere kalarak tur yolunda yara almış olsa da, Konyaspor karşısında prestij ve moral galibiyeti için sahada olacak. Konuk ekip Konyaspor cephesinde ise teknik heyet, 3'te 3 yapan kadronun formunu koruyarak kupa serüvenini kayıpsız sürdürmek niyetinde.


İŞTE MAÇIN 11'LERİ


ikas Eyüpspor: Felipe, Claro, Ndoye, Anıl, Arda, Rotariu, Charles-Andre Raux Yao, Denis Radu, Metehan, Manga, Abdou Sy


TÜMOSAN Konyaspor: Deniz, Yasir, Bazoer, Nagalo, Jevtovic, Jo Jin-Ho, İsmail Esat Buğa, Tunahan, Diogo Gonçalves, Sander Svendsen, Kramer


İKAS EYÜPSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İkas Eyüpspor- Tümosan Konyaspor MAÇI NE SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. hafta mücadelesi, 5 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.30'da başladı. A2 TV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

