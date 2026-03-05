CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı!

Beşiktaş Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk edeceği Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 18:01
Beşiktaş Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 4. haftasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup eden ve 10 puanla ilk sırada yer alarak çeyrek finale yükselen siyah-beyazlı takımda gözler derbiye çevrildi.

Kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanın, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladığı belirtildi. İdmanın, dar alanda minyatür kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı. Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyen oyuncuların ise salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yarın sürdürecek.

