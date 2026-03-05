Canlı yayında açıklandı! Fenerbahçe'de Tedesco Samsunspor maçında olacak mı?

Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 , 16:18

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, rahatsızlığı nedeniyle takımının Hesap.com Antalyaspor ve Gaziantep FK ile oynadığı mücadelelerde takımının başında yer alamamıştı. Tedesco'nun son olarak Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor ile oynanacak olan maçta yer alıp almayacağı merak konusu haline geldi. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor Muhabiri Erdem Akbaş, canlı yayında açıkladı. İşte detaylar...