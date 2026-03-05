Anadolu Efes'e Shane Larkin şoku

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, sakatlığı bulunan milli oyuncu Shane Larkin'in 4-6 hafta daha sahalardan uzak kalmasının beklendiğini açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 15:46
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, sakatlığı bulunan milli oyuncu Shane Larkin'in 4-6 hafta daha sahalardan uzak kalmasının beklendiğini duyurdu. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasık bölgesinden sakatlığı bulunan kaptanımız Shane Larkin'in planlı kontrol muayenesi Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından gerçekleştirilmiş, yapılan kapsamlı tetkiklerde oyuncumuz için yeni bir cerrahi muayeneye gerek bulunmadığı fakat kaptanımızın tedavi sürecinin henüz tamamlanmadığı tespit edilmiştir. Sahalardan 4-6 hafta daha uzak kalması beklenen kaptanımızın tedavi süreci, sağlık ekibimiz ve teknik kadromuz tarafından periyodik olarak değerlendirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

PABLO LASO'NUN AÇIKLAMASI

Başantrenör Pablo Laso ise Larkin'in sakatlığının takım için zor bir durum olduğunu söyleyerek, "Kaptanımız Shane Larkin'in yüzde yüz sağlıklı bir şekilde bizimle olmasını istiyor ve onun en kısa sürede aramıza katılmasını umuyorum. Bu süreçteki özverili çalışmaları için kulübümüzün sağlık ekibine, Shane Larkin'e ve kulüp organizasyonumuza da teşekkür etmek istiyorum. Kaptanımızı Türkiye Kupası'nda oynatmak için gayret gösterdik ancak bu mümkün olamadı. Takımımıza katıldığım dönemde de Shane Larkin'in bir süre sahalarda olamayacağını biliyordum. Şimdi en kısa sürede yeniden bizimle olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

