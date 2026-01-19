CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Ernest Muçi Trabzonspor formasıyla Beşiktaş'taki gol sayısını geride bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yenerek zirve yarışını sürdüren Trabzonspor'da galibiyet golünü kaydeden Ernest Muçi, kariyerinin en parlak günlerini yaşıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 11:49
Beşiktaş'tan sezon başladıktan sonra 1 milyon avroya kiralanan Arnavut futbolcu, siyah-beyazlı formayla 1,5 sezonluk lig kariyerinde 7 gol atarken, bordo-mavili takımda ise 8 gole ulaşarak kısa sürede bu sayıyı geçti.

2023-2024 sezonunun devre arasında geldiği Beşiktaş'ta 13 lig maçında 3 gol atan Muçi, geçen sezon da bu kulvarda sahaya çıktığı 27 maçta 4 kez ağları havalandırdı.

Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla 7 golü bulunan Muçi, Trabzonspor'da ise görev aldığı 14 müsabakada 8 kez topu filelere gönderdi.

TOPLAMDA 10 GOLE ULAŞTI

Ernest Muçi, Trabzonspor formasıyla bu sezon 10 gol atma başarısı gösterdi.

Arnavut futbolcu, Karadeniz ekibinde son 10 resmi karşılaşmada takımına en çok skor katkısını veren oyuncu oldu.

Bordo-mavili futbolcu, Süper Lig'de son 6 karşılaşmada 8 gole, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 müsabakada 2 gole imza atarken, Galatasaray ile yapılan Süper Kupa maçını ise golsüz tamamladı.

LİGDE GOL ATTIĞI MAÇLARDA 13 PUAN KAZANILDI

Trabzonspor, Ernest Muçi'nin Süper Lig'de gol attığı karşılaşmalarda hanesine 13 puan yazdırdı.

Bordo-mavili takımdaki ilk günlerinde eleştirilerin odağında olan ancak teknik direktör Fatih Tekke'nin güveniyle forma şansı bulmaya devam eden Muçi, son haftalarda takımına adeta hayat verdi.

Karadeniz ekibi, Arnavut futbolcunun skor ürettiği son 6 karşılaşmadan 4 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrıldı.

Muçi, Trabzonspor'un galibiyetle ayrıldığı RAMS Başakşehir ve Göztepe maçlarında ikişer, TÜMOSAN Konyaspor ve Kocaelispor müsabakalarında ise birer kez ağları havalandırdı.

Arnavut futbolcu, berabere kaldıkları Beşiktaş ile kaybettikleri Gençlerbirliği karşılaşmalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.

