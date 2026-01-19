CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Can Armando Güner ile anlaşma sağladı! Transferdeki tek engel...

Galatasaray Can Armando Güner ile anlaşma sağladı! Transferdeki tek engel...

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Can Armando Güner'i İstanbul'a getirmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Alman basını sarı kırmızılıların genç futbolcu ile anlaşma sağladığını ve transferindeki tek engeli duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 13:03
Galatasaray Can Armando Güner ile anlaşma sağladı! Transferdeki tek engel...

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Can Armando Güner ile ilgili yeni gelişme yaşanıyor.

Galatasaray Can Armando Güner ile anlaşma sağladı! Transferdeki tek engel...

Alman basını, Sarı kırmızılıların İstanbul'a getirdiği ancak transferini gerçekleştiremediği genç oyuncu ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Galatasaray Can Armando Güner ile anlaşma sağladı! Transferdeki tek engel...

Sky DE'de yer alan habere göre; Galatasaray, Can Armando Güner'le 4,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Galatasaray Can Armando Güner ile anlaşma sağladı! Transferdeki tek engel...

Ancak kulüpler arasında henüz bir anlaşma yok.

Galatasaray Can Armando Güner ile anlaşma sağladı! Transferdeki tek engel...

Gladbach oyuncuyu devre arasında bırakmak için 500 bin euro ve sonraki satıştan yüzde 25 pay talep ediyor.

Galatasaray Can Armando Güner ile anlaşma sağladı! Transferdeki tek engel...

Galatasaray ise buna karşılık olarak 250 bin euro ve sonraki satıştan yüz 10 pay teklif ediyor.

Galatasaray Can Armando Güner ile anlaşma sağladı! Transferdeki tek engel...

Kulüpler devre arası için uzlaşma sağlayamazsa; Altı aydan az sözleşmesi kalan Can Armando, Bosman kuralı sayesinde Galatasaray'la yeni sezondan itibaren geçerli olacak şekilde bir ön sözleşme imzalayabilecek.

Galatasaray Can Armando Güner ile anlaşma sağladı! Transferdeki tek engel...

Sarı-kırmızılılar, genç oyuncuyu yaz transfer döneminde yetiştirme bedeli (200 bin eurodan az) karşılığında kadrosuna katacak.

Galatasaray Can Armando Güner ile anlaşma sağladı! Transferdeki tek engel...

İŞTE O HABER

