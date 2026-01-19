Galatasaray Can Armando Güner ile anlaşma sağladı! Transferdeki tek engel...

Ara transfer çalışmalarını sürdüren GalatasarayCan Armando Güner'i İstanbul'a getirmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Alman basını sarı kırmızılıların genç futbolcu ile anlaşma sağladığını ve transferindeki tek engeli duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Can Armando Güner ile ilgili yeni gelişme yaşanıyor.
Alman basını, Sarı kırmızılıların İstanbul'a getirdiği ancak transferini gerçekleştiremediği genç oyuncu ile anlaşma sağladığını duyurdu.
Sky DE'de yer alan habere göre; Galatasaray, Can Armando Güner'le 4,5 yıllık anlaşmaya vardı.
Ancak kulüpler arasında henüz bir anlaşma yok.
Gladbach oyuncuyu devre arasında bırakmak için 500 bin euro ve sonraki satıştan yüzde 25 pay talep ediyor.
Galatasaray ise buna karşılık olarak 250 bin euro ve sonraki satıştan yüz 10 pay teklif ediyor.
Kulüpler devre arası için uzlaşma sağlayamazsa; Altı aydan az sözleşmesi kalan Can Armando, Bosman kuralı sayesinde Galatasaray'la yeni sezondan itibaren geçerli olacak şekilde bir ön sözleşme imzalayabilecek.
Sarı-kırmızılılar, genç oyuncuyu yaz transfer döneminde yetiştirme bedeli (200 bin eurodan az) karşılığında kadrosuna katacak.