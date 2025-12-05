Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan yabancı hakem açıklaması!

MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu'nun daveti üzerine Trabzon'a gelen MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, hakemlerle bir araya geldi. Toplantı Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilirken, programa çok sayıda genç hakem ve hakem adayı katıldı. Son haftaların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol da toplantıda hazır bulundu.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

"ELEŞTİRİLER DÜNYANIN HER YERİNDE VAR"

Son dönemde hakem kararlarının sıkça tartışıldığını belirten Ferhat Gündoğdu, eleştirilerin doğal olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Futbol artık çok hızlı oynanıyor. Hız arttıkça ihlaller ve buna bağlı tartışmalar da artıyor. Bu durum sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da böyle. Biz eleştirilerin katkı sağlayacak boyutta olmasını tercih ederiz. Spor kamuoyundan aldığımız yapıcı eleştirilerin faydası oluyor."

Başkan Gündoğdu, hakemlerin psikolojik dayanıklılığını artırmak için yoğun eğitim çalışmaları yürüttüklerini, karar doğruluk oranını yükseltmek adına programlar uyguladıklarını vurguladı.

"HEDEFİMİZ DOĞRULUK ORANI YÜKSEK MAÇLAR YÖNETİLMESİ"

Başkan Gündoğdu, Trabzon'daki hakem toplantısıyla ilgili olarak ise, "Trabzon futbol açısından çok özel bir il. Buraya gelme sözüm vardı. Hakem adaylarının çok olması bizi çok mutlu etti. Onlar bizim geleceğimiz. Ne kadar doğru yetişirlerse futbola o kadar hizmet ederler. Hedefimiz doğruluk oranı yüksek maçlar yönetilmesi" diye konuştu.

"BİZ GERÇEKLERLE İLGİLENMEYİ TERCİH EDİYORUZ"

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol'a yapılan eleştirileri değerlendiren Ferhat Gündoğdu, değerlendirme kriterlerinin kamuoyundan farklı olduğunu vurguladı. Gündoğdu, "Günümüzde maalesef algıyla gerçeklik arasındaki fark biraz açık. Biz gerçeklerle ilgilenmeyi tercih ediyoruz. Maçta kritik pozisyonlardaki hata oranına, oyunun seyrine etki edilip, edilmediğine ve kontrolün sağlanıp, sağlanmadığına bakarız" dedi. Kare kare görüntüler üzerinden yapılan yorumların sağlıklı olmadığını belirten Başkan Gündoğdu, "Bu tür kare kare alınan ve yoruma açık konuları bir tarafa evirmeyi tercih etmeyiz. Böyle bir yaklaşım var ve bu her yerde görülüyor ancak onlarla ilgili yorum yapmam" ifadelerini kullandı.

"DAHA İYİ YAPAN ARKADAŞLARIMIZ OLDUĞU ZAMAN ELBETTE BIRAKIRIZ"

Ferhat Gündoğdu, hakemlerin gelişiminin en önemli kriter olduğunu vurgulayarak, "Son dönemlerde baktığımda maçtan sonra futbolcuların birbirlerini tebrik ederek sahadan ayrılması bizim için en güzel sonuçtur. Bu da hakem başarısının göstergesidir. Sonuçtan bağımsız olarak eleştirilecek noktalar olsa bile hakemlerimizin başarısını gösterir. Bizim için önemli olan bu. Hakemliği bıraksın, komiteyi bıraksın' diyorlar. Daha iyi yapan arkadaşlarımız olduğu zaman elbette bırakırız, merak etmesinler" şeklinde konuştu.

"GENÇLERİMİZ VARKEN, YABANCI HAKEM KONUŞMAYI DOĞRU BULMAM"

Yabancı hakem konusuyla ilgili olarak ise Gündoğdu, "Bu salondaki genç arkadaşlarımız varken yabancı hakem konuşmayı doğru bulmam. Gençlerimiz var. Biz bu gençlere yatırım yapalım ve onlara kafa yoralım" ifadelerini kullandı. Eğitim odaklı yeni hakem talimatı, ulusal eğitim programı ve fitness programları devreye soktuklarını, hakemlerin biraz daha öz güvenli hakemlikle ilgili gelecek kaygılarının biraz daha azaldığı döneme gireceklerini belirten Ferhat Gündoğdu, "Son dönemlerde yaşanan olaylardan sonra da hakemlikte de bir revizyona, bir yenilenmeye gidiliyor. Bunlar arkadaşlarım için bir fırsat bunla beraberde özgüvenlerinin artacağını düşünüyorum" dedi.

"PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VERİYLE YAPILIYOR"

Hakemlerin performans değerlendirmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını söyleyen Başkan Gündoğdu, veriye dayalı bir sistem oluşturduklarını vurgulayarak, "Bunu ısrarla devam ettirmeye, analiz ve veriye dayalı bir performans ölçümünü hedeflemiştik. 1 yıldan fazladır performansı takip ediyoruz. Bunu kamuoyuyla paylaşmayı da planlıyoruz. Bu bizim için önemli bir çıktı olacak" değerlendirmesinde bulundu.

"HAKEMİN İŞİNİ ZORLAŞTIRMAYIN"

Son olarak kulüplere ve futbolculara seslenen Ferhat Gündoğdu, "Hepimiz aynı şey için hizmet ediyoruz. Paydaşların birbirlerine yakınlaşması, iletişim içerisinde olması gerekiyor. Özellikle empati yapması çok önemli. Kulüplerimiz bizi her zaman eleştirebilirler, oyuncu arkadaşlarımızın hakemin işini zorlaştırıcı, oyunun güzelliğini bozucu, doğal olmayan hareketleri tercih etmemelerini istirham ediyorum. Bu bizleri zor durumda bırakıyor. Oyuncuların, hakemin işini zorlaştırıcı, oyunun güzelliğini bozucu davranışlar sergilememelerini istiyorum. Sakatlanmış gibi yapılması hakemleri çok zor durumda bırakıyor. Durdurmasa bir türlü, durdursa bir türlü. Bu oyun temposunu düşürür, seyir zevkini azaltır" dedi.