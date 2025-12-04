Galatasaray'da Icardi dönemi bitiyor! Golcü transferi...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Galatasaray'da sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Okan Buruk'un elini güçlendirmek için çalışmalar başladı. Yönetim, bu sebeplerden dolayı puan kaybı riskini göze almak istemiyor ve devre arasında nokta atışı transferler yapmayı planlıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; stoper, orta saha ve kanat hamlesi düşünen sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in sakatlık riski ve Mauro İcardi'nin de formsuzluğunu dikkate alarak yedek forvet de aramaya başladı. Morata'nın aksine yedek kalmayı sorun etmeyecek 9 numara bakan Galatasaray, Ocak ayında bu eklemeyi gerçekleştirecek.