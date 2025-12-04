CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Icardi dönemi bitiyor! Golcü transferi...

Galatasaray'da Icardi dönemi bitiyor! Golcü transferi...

Yenilgiyle biten Kocaelispor ile US Gilloise maçlarında ilk 11'de sahaya çıkan ve aldığı şansı değerlendiremeyen, derbide ise 89'da oyuna girince tavır yapan Mauro Icardi, Galatasaray'daki kredisini bitirdi. Devre arasında kadroya 4 takviye düşünen sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızın yerine de bir forvet transferi yapacak. İşte detaylar...

Galatasaray'da Icardi dönemi bitiyor! Golcü transferi...

Galatasaray'da sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Okan Buruk'un elini güçlendirmek için çalışmalar başladı. Yönetim, bu sebeplerden dolayı puan kaybı riskini göze almak istemiyor ve devre arasında nokta atışı transferler yapmayı planlıyor.

Galatasaray'da Icardi dönemi bitiyor! Golcü transferi...

Sabah'ta yer alan habere göre; stoper, orta saha ve kanat hamlesi düşünen sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in sakatlık riski ve Mauro İcardi'nin de formsuzluğunu dikkate alarak yedek forvet de aramaya başladı. Morata'nın aksine yedek kalmayı sorun etmeyecek 9 numara bakan Galatasaray, Ocak ayında bu eklemeyi gerçekleştirecek.

Galatasaray'da Icardi dönemi bitiyor! Golcü transferi...

Kilo fazlası olan Arjantinli yıldızın, yenilgiyle biten Kocaeli ile US Gilloise maçlarında etkisiz kalması ve derbide 89'da oyuna girince tavır yapması, yönetimin bu kararında etkili oldu. UEFA listesinde 3 değişiklik yapma imkanı olan Galatasaray; Arda Ünyay'dan daha deneyimli stoper, Lemina-Torreira ikilisine alternatif olabilecek merkez orta saha transferi de planlıyor. 11 yabancıya sahip olan Cimbom, Yusuf Demir'le yollarını ayıracak ve böylece kontenjan sorunu yaşamayacak.

Galatasaray'da Icardi dönemi bitiyor! Golcü transferi...

G.SARAY DA NE YAPTI?

2022-23'te PSG'den kiralık olarak geldiğinde bir önceki sezonu 13. bitiren G.Saray'ın kaderini değiştirdi. 24 maçta 22 gol atarak Aslan'ı şampiyon yaptı. S.Arabistan'ın astronomik tekliflerini reddedip takımda kalınca taraftarın sevgilisi oldu. 2023/24'te ligi yine domine etti. Tribünleri 'aşkın olayım' şarkısıyla coşturdu. 25 golle kral olup Aslan'ı şampiyonluğa taşıdı. Derbilerinde boş geçmediği ilk sezonun ötesinde 10 golle ligde en fazla derbi golü atan yabancı oyuncu oldu. 105 maçlık G.Saray kariyerine 68 gol sığdıran İcardi, kulüp efsanesi Hagi ile arasındaki farkı 4 gole indirdi. G.Saray'da üç şampiyonluk, bir Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa zaferi yaşadı.

