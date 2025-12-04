CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan TFF'ye tepki! "Davete katılmayacağız"

Galatasaray'dan TFF'ye tepki! "Davete katılmayacağız"

Galatasaray'da son olarak Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu açıklamalarda bulundu. Kavukcu'nun, "İyi niyetimizle geldiğimiz noktada bizi bariz bir şekilde doğrayan Yasin Kol'a adeta ödül gibi maç verdiler. Bu durum Galatasaray'a karşı gösterilen düşmanlığın tescilidir. Geçmiş sezonlarda olduğu gibi bu sezon da Galatasaray düşmanlarına karşı tek başımıza mücadele vereceğiz." sözleri gündeme oturdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 21:07 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 21:11
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan TFF'ye tepki! "Davete katılmayacağız"

Galatasaray'da son olarak Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu açıklamalarda bulundu. Kavukcu'nun o sözleri ise gündeme oturdu. İşte o açıklamaların tamamı...

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu:

"İyi niyetimizle geldiğimiz noktada bizi bariz bir şekilde doğrayan Yasin Kol'a adeta ödül gibi maç verdiler. Bu durum Galatasaray'a karşı gösterilen düşmanlığın tescilidir. Geçmiş sezonlarda olduğu gibi bu sezon da Galatasaray düşmanlarına karşı tek başımıza mücadele vereceğiz.

TFF'nin yarın davetine katılmayacağız. Biz Galatasaray'ız! Doğru olanın kimseden korkusu olmaz. Her zaman olduğu gibi sadece kendimize güveneceğiz. Herkese ve her şeye rağmen yolumuza devam edeceğiz. Onlar da mayıs ayında Galatasaray'ın gücünü kabul etmek zorunda kalacaklar.

Bundan 2 hafta önce TFF başkanına güveniyorum dedim. Son iki haftadır yaptıklarıyla sağ olsunlar, hepimize gerçek yüzlerini gösterdiler. Bugün bir milattır, artık sabrımız da güvenimiz de bitmiştir."

Çorum FK-Alanyaspor | CANLI
Reklam / İdefix
DİĞER
Darwin Nunez Süper Lig devine! Şampiyonluk yarışını etkileyecek hamle...
AK Parti'nin komisyon raporunda "Eve dönüş düzenlemesi" de yer alacak! Bahçeli ne dedi? Kandil'deki sabotajcı kafa ne diyor?
İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü!
Nijerya efsanesi açıkladı! İşte Osimhen'i isteyen dünya devi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ertelendi! Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ertelendi! 20:49
Cimbom, Samsun maçına hazır! Cimbom, Samsun maçına hazır! 19:36
Anadolu Efes-Real Madrid | CANLI Anadolu Efes-Real Madrid | CANLI 18:38
Belözoğlu'nun yeni takımı resmen belli oldu! Belözoğlu'nun yeni takımı resmen belli oldu! 18:24
Çorum FK-Alanyaspor | CANLI Çorum FK-Alanyaspor | CANLI 18:09
Antalya Silifke'de turladı! Antalya Silifke'de turladı! 17:47
Daha Eski
FIBA dünya sıralaması güncellendi! 12 Dev Adam... FIBA dünya sıralaması güncellendi! 12 Dev Adam... 16:39
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Beşiktaş transferi resmen açıkladı 16:22
Boluspor Türkiye Kupası'nda gruplara kaldı! Boluspor Türkiye Kupası'nda gruplara kaldı! 15:49
Fethiyespor gruplara kaldı! Fethiyespor gruplara kaldı! 15:46
R. Madrid’de sağ bek alarmı! R. Madrid’de sağ bek alarmı! 15:40
Türkoğlu'ndan Eurobasket açıklaması! Türkoğlu'ndan Eurobasket açıklaması! 15:12