Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos: Fenerbahçe hükmen galip sayılmalı!

Yunan temsilcisi Panathinaikos'un Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Euroleague'de 4 Aralık Perşembe akşamı oynanması gereken ancak olumsuz hava koşulları sonrası parkeye su damlaması nedeniyle ertelenen Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin hükmen galip sayılması gerektiğini söyleyen Giannakopoulos şunları kaydetti:

"Uygunsuz salon koşulları sebebiyle rakip takım lehine 20-0 hükmen galibiyet kararı uygulanacak mı merak ediyorum.

Yoksa hava koşullarından veya başka şeylerden bahseden belgeler mi düzenleyecekler? Bunlar aşırı hava koşulları değil.

Birçok kez yaşandı. Bazı takımlar maçların normal şartlarda oynanması için yatırım yapmadıysa yönetmelik ve kurallar açık. Kararın 20-0 hükmen galibiyet yönünde verileceği konusunda iyimserim. Bekleyip görelim."