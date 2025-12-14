Fenerbahçe'ye Asensio müjdesi! O maçta sahada olacak

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 09:16
Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio son haftalarda sergilediği performansla takımın en önemli kozu olduğunu gösterdi. Sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Brann deplasmanına götürülmeyen İspanyol futbolcu, Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan TÜMOSAN Konyaspor mücadelesine saklandı.

Son olarak gerçekleştirilen antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalarda yer alan 29 yaşındaki futbolcunun tamamen iyileştiği ve keyfinin de yerinde olduğu gözlendi. Bu durum teknik direktör Tedesco'yu da çok mutlu etti.

Oyuncusunu ilk 11'de sürmeye hazırlanan başarılı çalıştırıcı, ondan çok şey bekliyor. Süper Lig'de sahaya çıktığı son 7 maçın 6'sında skor katkısı sağlayan İspanyol yıldız, sadece G.Saray derbisini boş geçti. Kalan 6 maçta 5 gole imzasını atan Asensio, 3 de asist yaparak toplamda 8 kez tabelanın değişmesine etki etti.

