Fenerbahçe'ye Asensio müjdesi! O maçta sahada olacak

Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio son haftalarda sergilediği performansla takımın en önemli kozu olduğunu gösterdi. Sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Brann deplasmanına götürülmeyen İspanyol futbolcu, Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan TÜMOSAN Konyaspor mücadelesine saklandı.

Son olarak gerçekleştirilen antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalarda yer alan 29 yaşındaki futbolcunun tamamen iyileştiği ve keyfinin de yerinde olduğu gözlendi. Bu durum teknik direktör Tedesco'yu da çok mutlu etti.