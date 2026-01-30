Fenerbahçe'de Ademola Lookman tamam! Transferde tek pürüz kaldı
Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 18:49 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 18:59
28 yaşındaki forvetin de Fenerbahçe'ye "evet" dediği aktarılırken transferin tamamlanması için yalnızca bir pürüz kaldı. Kadıköy yönetiminin yıldız futbolcu ile yıllık 7 milyon Euro maaş karşılığında 4,5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre İtalyan temsilcisi ile pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ödeme planı ve banka garantileri konusunda Atalanta ile ortak noktada buluşmaya çalışıyor.
ATLETICO MADRID ATAĞA GEÇTİ
Lookman için Atletico Madrid'in de çalışmalarını hızlandırdığı ortaya çıktı. İspanyol temsilcisi, olası bir transferin şartlarını belirlemek üzere Atalanta'nın kapısını çaldı.
Birkaç gün içerisinde Lookman'ın geleceğinin kesinlik kazanması bekleniyor.
Yetenekli forvet, Serie A'da geçtiğimiz sezon Atalanta forması ile 31 maçta görev aldı.
Atalanta 2024/25 sezonunu 3. sırada tamamlarken Lookman, takımına 15 gol/5 asistlik bir katkı sundu.
Bu sezon ise tüm kulvarlarda 19 maça çıkan Nijeryalı yıldız, 3 kez fileleri sarsmayı başarırken 2 kez golü getiren pası kaydetti.
