Fenerbahçe'de Ademola Lookman tamam! Transferde tek pürüz kaldı

Fenerbahçe'de Ademola Lookman tamam! Transferde tek pürüz kaldı

Fenerbahçe, Ademola Lookman'ın transferi için Atalanta ile sürdürdüğü görüşmelerde büyük ölçüde ilerleme kaydetti. Taraflar, 40 milyon Euro'da el sıkışırken Nijeryalı golcünün sarı-lacivertli formaya yalnızca bir adım uzaklıkta olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 18:49 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 18:59
Fenerbahçe'de Ademola Lookman tamam! Transferde tek pürüz kaldı

Ara transfer dönemi perdesinin kapanmasına günler kala atağa geçen Fenerbahçe, Ademola Lookman'da mutlu sona yaklaştı.

Fenerbahçe'de Ademola Lookman tamam! Transferde tek pürüz kaldı

Nijeryalı yıldız için Atalanta ile pazarlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerin Serie A temsilcisi ile tam anlaşma sağlamak üzere olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Ademola Lookman tamam! Transferde tek pürüz kaldı

Taraflar, Lookman'ın transferi için belirlenen 40 milyon Euro değerinde bir kontrat üzerine sözlü anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de Ademola Lookman tamam! Transferde tek pürüz kaldı

28 yaşındaki forvetin de Fenerbahçe'ye "evet" dediği aktarılırken transferin tamamlanması için yalnızca bir pürüz kaldı. Kadıköy yönetiminin yıldız futbolcu ile yıllık 7 milyon Euro maaş karşılığında 4,5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de Ademola Lookman tamam! Transferde tek pürüz kaldı

Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre İtalyan temsilcisi ile pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ödeme planı ve banka garantileri konusunda Atalanta ile ortak noktada buluşmaya çalışıyor.

Fenerbahçe'de Ademola Lookman tamam! Transferde tek pürüz kaldı

ATLETICO MADRID ATAĞA GEÇTİ

Lookman için Atletico Madrid'in de çalışmalarını hızlandırdığı ortaya çıktı. İspanyol temsilcisi, olası bir transferin şartlarını belirlemek üzere Atalanta'nın kapısını çaldı.

Fenerbahçe'de Ademola Lookman tamam! Transferde tek pürüz kaldı

Birkaç gün içerisinde Lookman'ın geleceğinin kesinlik kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Ademola Lookman tamam! Transferde tek pürüz kaldı

Yetenekli forvet, Serie A'da geçtiğimiz sezon Atalanta forması ile 31 maçta görev aldı.

Fenerbahçe'de Ademola Lookman tamam! Transferde tek pürüz kaldı

Atalanta 2024/25 sezonunu 3. sırada tamamlarken Lookman, takımına 15 gol/5 asistlik bir katkı sundu.

Fenerbahçe'de Ademola Lookman tamam! Transferde tek pürüz kaldı

Bu sezon ise tüm kulvarlarda 19 maça çıkan Nijeryalı yıldız, 3 kez fileleri sarsmayı başarırken 2 kez golü getiren pası kaydetti.

