Fenerbahçe'de Ademola Lookman tamam! Transferde tek pürüz kaldı

28 yaşındaki forvetin de Fenerbahçe'ye "evet" dediği aktarılırken transferin tamamlanması için yalnızca bir pürüz kaldı. Kadıköy yönetiminin yıldız futbolcu ile yıllık 7 milyon Euro maaş karşılığında 4,5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre İtalyan temsilcisi ile pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ödeme planı ve banka garantileri konusunda Atalanta ile ortak noktada buluşmaya çalışıyor.