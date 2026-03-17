Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: Takımı hayata döndürmek için...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Sarı-lacivertlilerin 4-1'lik galibiyet ile ayrıldığı karşılaşmanın ardından Domenico Tedesco, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"TAKIMI HAYATA DÖNDÜRMEK İÇİN..."

"Topa sahip olmak güzel bir şeydir. Topa sahip olmak istiyoruz, hedefimiz bu, bunun için önde baskı yapıyoruz. Her şeyden önemlisi aldığınız sonuçtur. Takımı tebrik ediyorum. Zorlu 2 gündü bizim için. Takımı hayata döndürmek için enerji koymalıydık. Sahaya karakter koyduk. İyi bir maç çıkardık. Talisca geri döndü. Nene'nin ağrıları vardı, durumuna bakacağız. Levent'in problemi vardı. Ne olursa olsun takım savaşıyor."

"ÖZEL BİR DURUM DEĞİLDİ"

"Bu akşama özel bir durum değildi. Her zaman her maçta uygulamaya çalıştığımız bir plan; arkaya koşuları hep istiyoruz. Bugün rakibi koşturmak istedik. Hızlı bir şekilde oyunun yönünü çevirmek, kanatları birebir bırakmak istedik. Bu akşam ana fikir buydu. Toplu oyuncuya baskı yoksa arkaya koşular ana planımız."

"BURADA BİR YAZ DÖNEMİ RÜYA GİBİ OLUR"

"Başkanımızın açıklamasını, başkanımıza sormanız gerekiyor. Büyük bir takımdaysanız bunun normal olduğunu düşünüyorum. Bir yandan 26 maçın sonunda ilk mağlubiyetimizi aldık ama oynadığımız her maçtan sonra durum değerlendirmesi yapıyoruz. Ben daha yeni başlıyorum. Benim kafamdaki fikir, burada bir şey inşa etmek. Burada bir yaz dönemi geçirirsem benim için bir rüya gibi olur. Hep birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Bundan daha fazlasını yapamazsınız. Puan kaybettikten sonra konuşmamız ve durum değerlendirmesi yapmamız çok normal."